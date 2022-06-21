الهجرة إلى الروابي.. تقليد قروي منذ 115 عاما في صقاريا التركية

مع ارتفاع درجات الحرارة في ولاية صقاريا غربي تركيا، بدأ رعاة المواشي رحلة الهجرة باتجاه الروابي بحثاً عن الكلأ لحيواناتهم، في تقليد متواصل منذ 115 عاما.

وفي حي ديكمان بقضاء "خندق"، استكمل سكان القرية تحضيراتهم للهجرة بمواشيهم، ليقطعوا مسافة 10 كيلومترات للوصول إلى روابي "ديكمان" التي يبلغ ارتفاعها 1725 مترا عن سطح البحر.

ولا يكتفي القرويون بالانخراط في رحلة هجرة تقليدية، بل يضفون عليها نوعاً من التقاليد والطقوس الخاصة بهم، حيث يقومون بتزيين رحلهم ومواشيهم.

وعلى وقع أصوات الأجراس المعلقة على المواشي، ينطلق القرويون في رحلة المسير باتجاه الروابي، مع مئات الحيوانات.

من جانبه قال مندريس أيواز، مختار حي "ديكمان" بولاية صقاريا، إن 320 أسرة يتخذون روابي المنطقة مسكناً لهم خلال فترة الصيف.

وأضاف أن هجرتهم إلى الروابي خلال مواسم الصيف، تقليد عمره 115 عام.