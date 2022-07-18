إنستجرام يسمح للمستخدمين بالتسوق عبر الرسائل المباشرة

قالت الشركة الأم لإنستجرام، ميتا بلاتفورمز، اليوم الاثنين، إن الموقع سيدشن خاصية جديدة تسمح لمستخدميه بالشراء من الشركات الصغيرة من خلال الرسائل المباشرة.

وأضافت ميتا أن مستخدمي تطبيق مشاركة الصور سيتواصلون مع الشركة برسالة مباشرة، ويضيفون تفاصيل عن طلبهم إذا لزم الأمر، ويقدمون طلب الشراء في صفحة التراسل مع الشركة.

وسيتاح للمستخدمين إمكانية تتبع الطلب وطرح أي أسئلة لمتابعته في نفس صفحة التراسل، كما ستسمح الخاصية الجديدة باستخدام خدمة "ميتا باي" للمدفوعات لإتمام عمليات الشراء.

وتدعم هذه الخاصية مسعى ميتا للتوسع في عروضها المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.