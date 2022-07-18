فريق طبي تركي يستخرج 158 قطعة معدنية من معدة امرأة

تمكن فريق طبي في ولاية وان التركية، من استخراج 158 قطعة معدنية من معدة امرأة تبلغ 24 عاما، وتعاني من مشاكل نفسية.

وأفادت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن السيدة نقلت إلى المستشفى الحكومي في الولاية بعد ابتلاعها إبرة معدنية تسببت لها بآلام في البطن.

وأظهرت الفحوصات الطبية وجود أجسام غريبة في معدة المريضة، ما دفع الأطباء لإجراء عملية جراحية فورية تم خلالها إخراج 158 جسم معدني.

ومن الأجسام التي تم إخراجها في العملية التي استغرقت ساعتين ونصف، مقص أظافر وسكين جيب وسكين فاكهة وملاقط ومسامير وإبر وبراغي ومفاتيح.

وقال الطبيب يوسف تكش، الذي أجرى العملية، إن المرأة تعاني من اضطرابات نفسية، وإنه تفاجئ من وجود الأجسام الغريبة داخل معدتها.

وأشار إلى أنه استخرج 158 قطعة معدنية بأحجام مختلفة، وأن الحالة الصحية للمرأة جيدة.