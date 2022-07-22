هطاي تحتفل بذكرى انضمامها إلى تركيا بكنافة طولها 83 مترا

احتفلت ولاية هطاي، بالذكرى السنوية 83 لانضمامها إلى الوطن الأم تركيا، من خلال إعداد حلوى الكنافة الشهيرة بطول 83 مترا.

ونظمت الفعالية من قبل بلدية هطاي الكبرى في مركز إكسبو "أنطاكيا" للمعارض.

وجرى استخدام 800 كيلو غرام من عجين الكنافة و600 كلغم من الجبنة و400 كلغم سكر و400 كلغم سمن حيواني و50 كلغم فستق، في تحضير الكنافة.

وسكب والي هطاي لطفي سافاش، القطر المحلى على الكنافة بعد تحضيرها، قبل البدء بتوزيعها على المواطنين، ونفادها خلال وقت قصير.

وقال سافاش في كلمة، إن فعاليات ذكرى انضمام هطاي إلى تركيا، ستستمر 4 أيام.

وأضاف أن "هطاي انضمت إلى الوطن الأم في 23 يوليو/ تموز 1939، ونقوم بتطويل الكنافة مترا عاما بعد عام، حيث بلغ 83 مترا".