تركيا.. قطار الشرق السريع السياحي ينقل 215 ألف راكب

نقل قطار الشرق السريع أقدم خطوط سكك الحديد في تركيا وأطولها، 215 ألف راكب عبر رحلاته السياحية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وينطلق "قطار الشرق السريع" من محطة العاصمة التركية أنقرة متوجّها إلى ولاية قارص، مرورا بولايات "قيريق قلعة" و"قيصري" و"سيواس" و"أرزينجان" و"أرضروم"، بطول 1310 كيلومترات.

وتستغرق رحلة القطارات من أنقرة إلى قارص 25 ساعة، ويتوقف خلال الرحلة في 53 محطة، ويستطيع المسافرون خلال الرحلة الاستمتاع برؤية جداول المياه الدفّاقة، والأخاديد الغائرة عميقًا في غياهب الأرض.

ويحظى المسافرون عبره بفرصة الاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة وآثار تاريخية فريدة على طول الطريق، وبتكلفة أقل من الطائرات والحافلات التي تعمل بين أنقرة وقارص.

ويشكل" قطار الشرق السريع"، محور اهتمام السياح الأجانب وطلاب الجامعات فضلاً عن عشاق السفر ومشاهدة المعالم السياحية.

وبحسب معلومات صحفية، السبت، فإن القطار نقل قرابة 215 ألف مسافر في النصف الأول من 2022.

وقال أرهان تاكين من ركاب القطار، إنه قضى أوقاتا ممتعة خلال الرحلة.

وأوضح أنه استمتع برؤية المناظر الطبيعية التي تشكل كل واحدة منها لوحة فنية أخّاذة.

من جهته أوضح إسماعيل أياز، أن الرحلة تقدم للمسافرين على متنه في جميع المواسم لحظات لا تُنسى.

وقال: "الرحلة عبر هذا القطار رائعة حيث نشاهد المناظر خارج النافذة كما لو أننا نشاهد فيلما. انصح الجميع بخوض مثل هذه التجربة".