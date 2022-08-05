ميناء تركيا الجديد على البحر الأسود يستضيف أول سفينة سياحية

استضاف ميناء أماصرا المرفأ التركي الجديد في ولاية بارتين الشمالية، أول سفينة ركاب يوم الأربعاء. وكان على متن السفينة نحو 350 زائراً جاؤوا لزيارة البلاد والتعرف على تاريخها العريق وثقافتها القديمة والمعاصرة وطبيعتها الخلابة المتنوعة.

وقد أنجز مشروع الميناء الجديد على البحر الأسود والذي طرحته وزارة النقل والبنية التحتية عام 2018 وتم إنشاؤه باستثمار قدره 4.3 مليون دولار، اكتمال تشييده بنسبة 90%.

وكانت السفينة أستوريا غراندي التي ترفع علم بنما، قد وصلت الأربعاء إلى الميناء، قادمةً من سوتشي الروسية عبر إسطنبول.

وتشتهر مدينة أماصرا بثقافتها وخصوصاً فنون الطهي بالإضافة إلى مبانيها التاريخية وجمالها الطبيعي. وستكون سينوب وهي مدينة أخرى على ساحل البحر الأسود التركي، المحطة التالية للسفينة السياحية.