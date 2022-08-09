دورات تعليم الرماية التركية تنطلق في جنوب إفريقيا

قال المركز الثقافي التركي بجنوب إفريقيا إنه سيبدأ في تقديم دروس الرماية التركية التقليدية في الدولة الأفريقية قريباً.

وفي حديثه مع الإعلام المحلي قال "عبد العزيز يغيت" مدير معهد يونس إمرة في جنوب إفريقيا، إنه من المقرر أن تبدأ الفصول الدراسية في سبتمبر/أيلول، مضيفاً أن الرماية التركية التقليدية التي تمارس على الأقدام وعلى ظهور الخيل، تحولت إلى رياضة على مر القرون بفضل مبادئها وقواعدها وطقوسها وممارساتها الاجتماعية المختلفة.

وتشمل رياضة الرماية على الأقدام، الرمي الطائر والرمي من مسافات طويلة، والرمي على الهدف الجلدي المسمى "بوتا"، ورمي الأداء. وتم إدراج هذه الرياضة من قبل اليونسكو كجزء من التراث الثقافي غير المادي في عام 2019.

ويخطط معهد يونس إمرة أيضاً لافتتاح مدرسة للمأكولات التركية في جوهانسبرغ أكبر مدن جنوب إفريقيا، لتلبية احتياجات العدد المتزايد باستمرار من الأشخاص الذين يبحثون عن الأطباق التركية في البلد الأفريقي الأكثر تقدماً.

وقال "يغيت":"خلال أسبوع المطبخ التركي الذي أقيم في جوهانسبرغ وبريتوريا في مايو/أيار من هذا العام، أظهر الناس اهتماماً كبيراً بمعرفة كيفية تحضير الأطباق التركية".

وقدمت السفارة التركية في العاصمة بريتوريا وجبات إفطار ووجبات مجانية للعديد من مواطني جنوب إفريقيا، لتذوق الأطباق التركية التقليدية كجزء من أسبوع المطبخ التركي.

وتعمل تركيا على الترويج لمطبخها في سلسلة من الفعاليات التي تقام في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى جميع بعثاتها في الخارج خلال أسبوع المطبخ التركي، الذي أقيم لأول مرة هذا العام في 21-27 مايو/أيار، تحت رعاية الرئاسة التركية وبدعم من وزارة الثقافة والسياحة.

وقال "يغيت": "نأمل بمجرد افتتاح هذه المدرسة أن يتدرب فيها العديد من الطهاة الأتراك لتلبية احتياجات سوق المطبخ التركي المتنامي باستمرار".

وقام معهد يونس إمرة منذ إنشائه في جنوب إفريقيا عام 2017، بتعليم حوالي 300 طالب، اللغة والفنون التركية.

وأوضح "يغيت":"لقد حضر العديد من الأشخاص دوراتنا في اللغة التركية لأغراض مختلفة. ويرغب البعض في تعلم اللغة من أجل التواصل التجاري، بينما يريد البعض الانضمام إلى مؤسسات التعليم العالي في تركيا، إضافة إلى دوافع أخرى كثيرة".

وسابقاً قام المعهد الذي يروج أيضاً للعلاقات الثقافية من خلال التنسيق مع المؤسسات الثقافية المحلية في جنوب إفريقيا، بتدريس الخط التركي العثماني فقط كشكل من أشكال الفن، ولكنه توسّع الآن مع العديد من الدورات الفنية الأخرى التي تشمل فنون الرسم على الماء والرخام والسيراميك والحرف اليدوية التركية التقليدية وغيرها.

وأكد "يغيت" على أنهم علقوا الدورات التدريبية وجهاً لوجه خلال جائحة الفيروس التاجي، وأنهم سيستأنفون الدروس التفاعلية هذا الشهر. وقال:"خلال الوباء، قمنا بتعليم طلابنا عبر الإنترنت. وكان لدينا قبل الوباء 160 طالباً في اللغة التركية. ولكن العدد الآن، انخفض إلى 60 طالباً فقط". مضيفاً أن المعهد بدأ يعلن بقوة عن بدء الدراسة وجهاً لوجه. وقال "لقد استجاب كثير من الناس بالفعل بالتسجيل في الدورات".