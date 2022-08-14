حقول عباد الشمس في تركيا تجذب عشاق التصوير

تجذب حقول "عباد الشمس" في ولاية بوردور جنوب غربي تركيا عشاق التصوير سواء الهواة أو الاحترافيين.

وتشكل الحقول التي تزينها أزهار عباد الشمس الصفراء استديوهات طبيعية تغري المصورين لالتقاط صور رائعة.

من جانبها قال أوزتورك صاريجا، الذي أطلق مبادرة مع عدد من المزارعين من أجل زيادة الزراعة البعلية في محيط بحيرة بوردور.

ويزرع صاريجا وبقية المزارعين نباتات طبية عديدة في مقدمتها اللافندر في قضاء يشيل أوفا ببوردور، منذ 17 عاما.

وأوضح أنهم بعدما علموا بنمو عباد الشمس عبر الزراعة البعلية في المنطقة قرروا هذا العام زراعتها.

ولفت إلى قيامهم بزراعة عباد الشمس على نحو ألف دنم في القضاء، لتشكل الحقول الصفراء وجهة سياحية جديدة إلى جانب الحقول الأرجوانية المزروعة باللافندر التي تجلب عشاق التصوير.

من جهته قال رئيس جمعية فناني التصوير الفوتوغرافي بولاية إسبارطة، إنه جاء مع عدد من أعضاء الجمعية لالتقاط الصور في حقول عباد الشمس المبهرة.

فيما نوه المتقاعد محمد كتابجي أن حقول عباد الشمس تبعث على السعادة والراحة النفسية.