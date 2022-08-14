شلالات حربيا تستقطب الفارين من حرّ الصيف في هطاي التركية

تستقطب شلالات "حربيا" في ولاية هطاي، جنوبي تركيا، الفارين من حرّ الصيف وعشاق الطبيعة والخضار.

الشلالات الواقعة في قضاء "دفنة" التابع لمدينة أنطاكيا، شهدت مؤخراً زيادة في عدد المقبلين عليها، نظراً لارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، والتي تجاوزت 30 درجة مئوية.

وبحسب الأساطير اليونانية، فإن شلالات "حربيا" هي دموع "دفنة" ملكة المياه.

وإلى جانب أهميتها التاريخية، تجذب شلالات "حربيا" الزوار بخضارها وجمالها الطبيعي، حيث يقصدها هواة التصوير والمتنزهون.

وفي حديثه للأناضول، قال هاقان بوياجي، رئيس جمعية السياحة في هطاي، إن شلالات "حربيا" من أهم الوجهات السياحية في المدينة.

وأضاف أن منطقة الشلالات تستقبل الزوار المحليين والأجانب يومياً، منهم من يقصدها بغية الهروب من الحر، فيما يقصدها آخرون لأهميتها التاريخية وجمالها الطبيعي.

بدورها، قالت أمينة سونماز، إنها جاءت إلى شلالات "حربيا" قادمة من ولاية أضنة، هرباً من حر الصيف.

وأعربت عن إعجابها بالجمال الطبيعي لمنطقة الشلالات.