دوبنيسا التركية.. جنة تحرسها الخفافيش

مغارة "دوبنيسا" التركية أو كما يطلق عليها "جنة تحت الأرض"، من المغارات النادرة في العالم بجمالها الخلاب وسحرها الفريد وهي إحدى أبرز الوجهات السياحية في تركيا.

وتشتهر مغارة "دوبنيسا" الواقعة في قرية "صرب دره" التابعة لقضاء دمير كوي بولاية قرقلر إيلي بمنطقة تراقيا شمال غربي تركيا، بإيوائها آلاف الخفافيش.

ومنذ عام 2013، فتحت المغارة أبوابها أمام السياح، بعد استكمال ترميمها وإصلاحها.

تتكون مغارة "دوبنيسا" من طابقين، وثلاثة أجزاء مرتبطة ببعضها، وتضم أحجارا من الرخام تعود للعصر الجيولوجي الثاني (الميسوزي).

ويتكون الجزء المائي منها من نهر جوفي يتدفق باستمرار، وبه بحيرات يزيد عمقها على مترين تشكلت بفعل هذا النهر.

ويغلق هذا الجزء أمام الزائرين لمدة ستة أشهر من كل عام، وذلك للحفاظ على تكاثر الخفافيش الموجودة بالمغارة.

وتوصف مغارة الخفافيش، بأنها "مكيّف طبيعي"، نظرا لانخفاض درجات الحرارة فيها خلال مواسم الصيف، إذ تسجل درجة الحرارة عند مدخل المغارة ما بين 10 إلى 12 درجة مئوية، فيما ترتفع في الجزء الداخلي بين 15 و17.

ويزداد إقبال السياح على المغارة خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب من كل عام، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في عموم تركيا.

و تضم مغارة "دوبنيسا"، إلى جانب الخفافيش، نوازل جليدية متدلية من سقف المغارة تشبه الأيادي الممتدة، في مشهد يجذب اهتمام الزوار.

وقال أرصوي جانبك، مدير البيئة والتطور العمراني والتغير المناخي في ولاية قرقلار إيلي، إن مغارة "دوبنيسا" من الأماكن التي تستحق الرؤية والزيارة، نظرا لتكوينها الخارجي، وموقعها المميز وجانبها الأثري.

وأشار إلى ازدياد الإقبال على زيارة المغارة يوما بعد يوم، لافتا إلى أن الأشكال الطبيعية التي بداخلها تبدو كلوحة فنية، تبهر الزوار.

وحول مساحة وأبعاد مغارة الخفافيش، قال المسؤول التركي إن طولها يبلغ 2700 متر، أتيح منها 450 مترا أمام السياح ليتمكنوا من زيارته.

وأفاد جانبك، بأن المغارة تحتوي على أكثر من 60 ألف طير خفاش، يقضون موسم الشتاء داخل المغارة المذكورة.

وأكد أن مغارة "دوبنيسا" تعد في الوقت نفسه، ملجأ آمنا بالنسبة لطيور الخفافيش، حيث يتم إغلاق جزء منه أمام الجولات السياحية، في الفترة بين 15 مايو/ أيار إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، وهي الفترة التي تتكاثر فيها هذه الطيور.

وقال جانبك، "خلال السنوات الأخيرة تجاوز أعداد زوار مغارة دوبنيسا نصف مليون زائر، فيما نتوقع هذا العام أن يرتفع هذا العدد إلى مليون زائر، لا تقتصرون على السياح المحليين فقط، بل يقصدها زوار أجانب أيضا".

وأضاف، أن السياح البلغار، والرومان واليونان من أكثر السياح الأجانب زيارة لمغارة الخفافيش.