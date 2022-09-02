بلدية إسطنبول تصدر بطاقة نقل داخلي خاصة للسياح فقط

أصبحت بطاقة استخدام وسائل النقل الداخلي في إسطنبول والمعروفة باسم "اسطنبول كارت" متوفرة الآن بتصميمات وخيارات خاصة للسياح. ويمكن لزوار المدينة اعتباراً من يوم الخميس، شراء بطاقة Istanbul City Card لجميع وسائط النقل في المدينة التركية الأكثر ازدحاماً.

وصممت البطاقة في 6 أشكالٍ مختلفة، من شأنها تسهيل النقل للزوار الأجانب في واحدة من المدن العشر الأكثر زيارة في العالم، وقالت بلدية إسطنبول في بيان لها إن البطاقات ستأتي مع "تعليمات إرشادية" ومسارات شهيرة في جميع أنحاء المدينة.

وتُصنف البطاقات في نوعين وفقاً لخيارات المرور، ففي إحداها تصاريح يومية غير محدودة العدد تستمر من يوم إلى 15 يوماً مع إمكانية ركوب حافلات مشاهدة المعالم hop-on, hop-off. وستتوفر البطاقات للبيع في أكثر من 30 موقعاً خاصة تلك التي يتردد عليها السائحون، من خلال آلات البيع الإلكترونية.

وجاء في بيان البلدية أن المزيد من الخيارات يمكن أن تضاف إلى البطاقات الجديدة قريباً، بما في ذلك دخول المتاحف التي تديرها البلدية وخطوط العبارات التي تعمل بين جانبي مضيق البوسفور والسفن السياحية العاملة فيه.

ويعد استخدام بطاقات النقل الداخلي أفضل طريقة لتجنب حركة المرور في المدينة التي تشتهر بالاختناقات المرورية وتكاليف سيارات الأجرة الزائدة، والتي تغطي معظم مركبات النقل الجماعي بما في ذلك الترام الذي يعمل حول ميدان السلطان أحمد، وهو أحد الأماكن الأكثر زيارة في المدينة لأن فيه جامع آيا صوفيا الكبير ومعالم أخرى كثيرة إضافةً إلى البازار الكبير. ومع ذلك، فإن رسومها قد تبدو مرتفعة بالنسبة للسكان المحليين وخصوصاً بعد أن طرأ عليها عدد من الارتفاعات المتتالية.

وفرضت المدينة أول زيادة هذا العام في رسوم النقل الجماعي في فبراير/شباط، ونفذت زيادات تصل إلى 92% على مشتريات البطاقات. وفي أبريل، ارتفعت تسعيرة النقل الجماعي من 5.48 إلى 7.67 ليرة تركية. ودافعت البلدية عن الزيادات في بيان مكتوب على موقعها على الإنترنت، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف البطاقات الإلكترونية "بسبب النقص العالمي في الرقائق والظروف الاقتصادية الحالية والتقلبات في العملات الأجنبية".

وكان تخفيض رسوم النقل الجماعي أحد التعهدات الانتخابية لرئيس البلدية أكرم إمام أوغلو. ففي خطاب ألقاه قبل انتخابه عام 2019، قال إنه سيخفض الرسوم "إلى أسعار رمزية" وستكون المواصلات "أرخص تماماً" في المدينة التي يزيد عدد سكانها على 15 مليون نسمة.

وقدمت البلدية مؤخراً تطبيقاً للهاتف المحمول يسمح للمستخدمين بإضافة رصيد إلى تصاريحهم الإلكترونية واستخدام الدفع بدون تلامس من خلال رمز الاستجابة السريعة أثناء استخدام النقل الجماعي. كما تعمل البطاقة الإلكترونية أيضاً كبطاقة خصم مسبقة الدفع في بعض أماكن التسوق مثل محلات السوبر ماركت.