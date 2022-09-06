"كاشف" مسيّرة بحرية متعددة المهام من تطوير طلاب أتراك

تمكن طلاب جامعة إسطنبول التقنية من تطوير مركبة مسيّرة تعمل تحت الماء وتمتلك قدرات مميزة على أداء العديد من المهام، أبرزها التنقيب عن النفط والثروات الباطنية واكتشاف الألغام البحرية، وذلك بعد ثلاثة أعوام ونصف من البحث والتطوير والاختبار.

المسيرة التي أطلق عليها الطلاب اسم "كاشف" تستخدم في العديد من المهام مثل المسوحات تحت الماء وأعمال التنقيب في الأعماق السحيقة وعمليات البحث والإنقاذ وتركيب وصيانة وإصلاح المنصات البحرية وخطوط الأنابيب تحت الماء ومسح الموائل، مستعمرات الكائنات البحرية، في الأعماق واستكشاف الثروات الباطنية.

وقال حسن فاتح، طالب هندسة الكمبيوتر، في حديثه للأناضول، إنه عمل لمدة عامين ضمن فريق تابع لجامعة إسطنبول التقنية يعنى بتطوير الروبوتات تحت الماء.

وأضاف أن الفريق ظل يعمل منذ حوالي 6 سنوات على تطوير مركبات مسيّرة تحت الماء، مبيناً أن تطوير المركبة "كاشف" استغرق عامين من أنشطة البحث والتطوير قبل الإنتاج ثم مرحلة اختبار مدتها عام ونصف.

مهام متعددة

وذكر فاتح، وهو طالب بالسنة الثالثة أن "كاشف" من المركبات البحرية القادرة على إجراء التحليلات الفنية والبنيوية واستكشاف الثروات الباطنية وما شابهها في الأعماق.

وأضاف: "في الوقت نفسه يمكن أن تعمل هذه المسيرة كمرافق للسفن في الرحلات البحرية، كما تمتلك قدرات عالية على اكتشاف الألغام البحرية المخفية".

وتابع: "يمكن لهذه المسيرة أداء المهام الفنية تحت الماء وتنفيذ مهام مختلفة مثل اللحام وتركيب الأنابيب والتقاط الموجودات بفضل الأذرع الآلية الموجودة في مقدمتها".

وأشار إلى أن المركبة المسيرة الجديدة يمكنها العمل في المياه الباردة والأعماق عالية الضغط التي لا يستطيع الغواصون الوصول إليها، مبيناً "أنها تمكنت من النزول إلى أعماق 150-200 متر في الاختبارات".

وتابع: "عند إضافة المزيد من المواد المختلفة للمركبة يمكن أن تنزل تحت الماء إلى مسافة 3 آلاف و500 متر في الظروف الأكثر الصعوبة".

وبيّن أن المسيّرة تستطيع في هذه الأعماق تنفيذ مهام مثل البحث عن الألغام وغير ذلك من المهام المختلفة الأخرى، بما في ذلك مهام التنقيب عن النفط والثروات الباطنية.

أعمال لا يقدر عليها البشر

وقال فاتح: إن المسيرة يمكنها تنفيذ مهام حيوية في الأماكن الحساسة مثل أنابيب نقل النفط تحت الماء وأنابيب نقل المياه الصالحة للشرب من تركيا إلى جزيرة قبرص وأعمال اللحام والمهام الأخرى المماثلة.

ولفت إلى قدرة المسيرة على القيام بأعمال الإصلاح المختلفة ورسم خرائط لمناطق الأعماق والتنبؤ بالتهديدات تحت الماء والنشاط في أعماق لا يستطيع البشر العمل فيها والاضطلاع بمهام محفوفة بالمخاطر بدلاً عن الإنسان.

وأشار طالب هندسة الكمبيوتر إلى أن المسيرة مزوّدة بجهاز "سونار" يساعد في استكشاف الأعماق باستخدام تقنية الموجات الصوتية وإجراء اختبارات التحليل الإنشائي.

وشدد على أن المركبة المسيرة جرى إنتاجها بإمكانات وخبرات محلية، وأنها قادرة على أداء مهام عالية المستوى على نطاق صناعي، وأن هذا النوع من المسيرات سيكتسب أهمية كبرى في السنوات المقبلة.