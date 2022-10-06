هيئة الإغاثة الإنسانية التركية تفتتح مدرسة في إدلب

افتتحت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH" بالشراكة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية "IICO" ومركزها الكويت، مدرسة إعدادية و ثانوية بـ 16 صف دراسي تتسع لـ 1280 طالب في ريف إدلب شمالي سوريا.

وبدأ 1280 طالباً تلقي التعليم في المدرسة التي بنيت في منطقة مخيمات الكرامة بالقرب من بلدة قاح بريف إدلب الذي يضم مئات الخيام للنازحين.

وأطلق على المدرسة اسم "الرسالة" واستغرق بناؤها نحو عام، حيث ينقسم دوام الطلاب فيها إلى صباحي ومسائي.

وأفاد منسق التعليم في قسم سوريا في هيئة الإغاثة الإنسانية التركية صباح الدين آيدن، أنهم "يبذلون جهدهم لكي لا يحرم الأطفال في مخيمات الكرامة من التعليم".

وأوضح آيدن أنهم "سبق وأن افتتحوا مدرسة من 14 صف دراسي في مخيمات الكرامة لكنها لم تكن كافية، وهذا دفعهم للتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لإنشاء هذه المدرسة".

ولفت آيدن، إلى أن الهيئة "افتتحت العديد من المدارس في المنطقة، بغية إعداد الأطفال الذين ولدوا في الحرب للمستقبل، مشدداً على أهمية أن يكون التعليم في جو مستقر ومناسب.

وأضاف: " نريد أن ننجز مشاريع كثيرة مشابهة لمدرسة الرسالة التي قرعت أجراسها اليوم"، متوجهاً بالشكر للهيئة الخيرية الإسلامية على دعمها.