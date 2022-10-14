تركيا تطلق مشروعاً لرعاية كبار السن صحياً واجتماعياً

تستعد وزارة الصحة التركية لإطلاق مشروع جديد يهدف إلى متابعة صحة كبار السن في البلاد ودعمهم اجتماعياً.

وسيمهد المشروع الطريق لإنشاء مراكز رعاية صحية المسنين يبدأ تنفيذها العام المقبل.

وتهدف المراكز المزمع تأسيسها للوصول إلى كبار السن ومساعدتهم على زيادة نشاطهم في حياتهم اليومية، سواء في المستشفيات حيث يخضعون للعلاج أو في المنازل.

وستخدم هذه المراكز مستشفيات الولايات التركية كافة، وستُزَود بخبراء في مجال الخدمات الاجتماعية وأطباء وممرضات وقابلات لمساعدة المرضى المسنين، حيث تقرر أن تساعد هذه الفرق المسنين في كل مرحلة من مراحل علاجهم وفحصهم في المستشفيات، ما يؤدي إلى تخفيف مخاوف كبار السن الذين يزورون المستشفيات بمفردهم.

كما سيتم توسيع المشروع ليشمل عيادات الأحياء ومنشآت الرعاية الصحية الصغيرة في أماكن بعيدة عن المستشفيات، والتي سيتم -كجزء من المشروع- تزويدها بممرضات لكبار السن حصرياً.

وستزور الممرضات بانتظام المواطنين المسنين الذين يعيشون بشكل مستقل في منازلهم مرة واحدة كل 3 أشهر، ويقمن بفحص صحتهم بدقة، ابتداءً من الاختبارات على أنشطتهم البدنية إلى اختبارات الذاكرة.

وبالتالي، سيكون من السهل تشخيص أمراض المسنين مبكراً دون مغادرة منازلهم. وستساعد الممرضات أيضاً في نقلهم إلى المستشفيات في حالة احتياجهم لذلك. كذلك ستساعد أطقم الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية والبلديات المحلية، في ترتيب الدعم الاقتصادي للمسنين الذين يزورونهم إذا احتاجوا إليه.

وسيغطي المشروع في المرحلة الأولى، المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 85 عاماً فما فوق، ليصار إلى تغطية المواطنين الأصغر سناً بالتدريج، حيث تضم تركيا حالياً 650.000 شخص فوق سن 85.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أعدت في عام 2019، "وثيقة رؤية" للسنوات الأربع المقبلة لتشجيع الشيخوخة النشطة ودفع الإصلاحات من أجل رعاية أفضل لكبار السن. وتهدف الوثيقة أو خارطة الطريق التي أعدتها وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية إلى تطوير خدمات جديدة لدعم المسنين، من الرعاية المالية إلى الشيخوخة النشطة ومن تحسين نوعية الحياة إلى حصول كبار السن على حقوقهم كاملة.