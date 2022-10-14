حيوانات برية تعود للتكاثر في حوض بحيرة وان التركية

سجلت الحيوانات البرية في حوض بحيرة وان، زيادة ملحوظة من ناحية الأعداد والتنوع، بعد العمليات الناجحة التي نفذتها قوات الأمن التركية لتطهير المناطق الجبلية في وان شرقي تركيا من الإرهابيين.

وانخفضت أعداد الحيوانات البرية على مدى السنوات السابقة، بشكل ملحوظ نظرا لوجود العمليات العسكرية في المنطقة والصيد العشوائي، وازدادت مؤخّرا وبدأت بالظهور في مواطنها الطبيعية نظرا لاستعادة أجواء السلام وتطهير في حوض بحيرة وان من الإرهاب.

واطلقت وزارة الزراعة والغابات التركية مؤخرا مجموعات من الحيوانات البرية -التي تمّت تربيتها في مراكز أعدتها الوزارة للتكاثر- مثل الغزلان والحجل في مساحات البحيرة الواسعة.

وقال مدير مركز حماية وتأهيل الحيوانات البرية بجامعة وان التركية الدكتور لقمان أصلان إن حوض بحيرة وان هو أحد الموائل المهمة للحيوانات البرية.

وذكر أصلان أن "الحيوانات البرية استقرّت وتكاثرت في المنطقة عندما وجدت بيئة آمنة وهادئة وتمكنت من الوصول إلى الموارد الغذائية التي تبقيها وصغارها على قيد الحياة".

وأضاف: "يتزايد عدد الحيوانات بسبب غياب الصيد العشوائي والضغط الزراعي والصناعي في حوض بحيرة وان، وتوفيرالبيئة الملائمة في المنطقة لتكاثرهم بعد تطهير وان من الإرهاب".

ولفت أصلان إلى تزايد تنوّع الحيوانات البرية مؤخّرا، بالتزامن مع انتشار أجواء السلام والأمن والهدوء في المراعي والجبال، إضافة إلى تراجع أعداد الحيوانات المريضة أوالجريحة.

وأوضح قائلا: "في السابق كانت تصلنا في المركز أعداد كبيرة من الحيوانات المريضة والجريحة من الأسود والدياسم (صغار الدببة) والثعالب والذئاب، ولكن الآن تراجعت أعداد الحيوانات المصابة".

وتابع: "في الصيف نرى طيور النحام والرافعات الحمراء، وفي الشتاء نرى الإوز، ومن الممكن رؤية الماعز الجبلي والذئاب والدببة والثعالب والغرير وابن عرس والحبارى المهدّدة بالانقراض في الجبال".

وأردف: "سنرى أن هذا العدد سيزداد أكثر في المنطقة خلال السنوات المقبلة".

وذكر أصلان أن الطبيعة هي الموطن المشترك لجميع الكائنات الحية، وقال: يجب الاعتناء في الحيوانات المهددة بالانقراض والبيئة والأراضي الرطبة".

من جانبه، قال المحاضر في قسم الأحياء بكلية العلوم في جامعة وان الدكتور أوزدمير أديزيل "نحاول تحديد الأصول البيولوجية الموجودة في المنطقة ورسم خرائط لمناطق وجود الحيوانات البرية".

وتابع: "حدّدنا أين تعيش الحيوانات البرّية وكيفية طرق حمايتها".

وأشار: "في إطار الجهود المبذولة لحماية الحيوانات البرية في حوض بحيرة وان، بدأنا في السنوات الأخيرة بتبادل المعلومات اللازمة مع مؤسسات ذات صلة".

وأفاد "أستطيع القول أن الحيوانات البرّية بدأت تشعر بالأمان والسلام، وأعدادها تتزايد يوما بعد يوم".

وتعرف بحيرة وان بأنها أكبر بحيرة في تركيا وتقع شرق الأناضول على مساحة 12.500 كيلومتر مربع وبعمق 174 متر، وهي بحيرة مالحة يتواجد فيها عدد من الجزر الصغيرة.