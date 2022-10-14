مطعم "بانوراما القلعة".. مشاهد حية لقلعة الكرك الأردنية

في الجانب الجنوبي لمدينة الكرك على بعد قرابة 120 كيلومتر عن العاصمة الأردنية عمان، تقع بقايا قلعة الكرك تلك القلعة الشاهدة على عصور متتالية لأمم وحضارات وصراعات كبرى بالمنطقة.

ويعود تاريخ إنشائها إلى العام 860 قبل الميلاد أيام العصر المؤابي، نسبة لمملكة موآب، وهو اسم مملكة قديمة كانت أراضيها تقع حيث الأردن اليوم.

وتتميز قلعة الكرك بمساحتها الكبيرة، التي تصل 25 ألفا و300 متر مربّع، وقد تعاقبت عليها العديد من الحضارات، أبرزها الرومانية، ما جعلها حتى اليوم مقصدا للراغبين باستكشاف التاريخ.

إطلالة بانورامية

"اعمل محليا وفكر عالميا".. بناء على هذه القاعدة، اختار 3 شبّان من مدينة الكرك وهم: معاذ العساسفة ، والطبيب يزيد الطراونة، والمهندس عدي القروم، هدفا عنوانه: المزاوجة بين الهوية المحلية والعالمية.

وشكلت القيمة التاريخية والأثرية لقلعة الكرك، الحافز لتنفيذ فكرة الهدف، فقبل عام قرر أبناء الكرك الثلاثة إنشاء مشروع مشترك في أحد المباني التابعة لمؤسسة أهلية محلية، هو عبارة عن مقهى ومطعم أطلقوا عليه اسم "بانوراما القلعة".

ولم يأتِ اختيار الاسم جزافا، فالإطلالة البانورامية التي يتمتع بها المكان تتيح لزائره الاستمتاع برؤية كاملة للقلعة من أعلى تلة مقابلة لها، ما جعله رغم عمره القصير أحد المزارات الأساسية في محافظة الكرك.

والصورة الحالية للمكان مع تنوّع المرافق بداخله، مقارنة بما كان عليه سابقا، تؤكد إصرارهم على التميّز، وبأن النجاح لا يتحقق ما لم يتم تحديد الهدف مسبقًا، وهو ما فعلوه، وفق ما روى الشبّان.

أجواء تراثية وتاريخية

ويستدل من كثافة الإقبال على مطعم "بانوراما القلعة" بأنه قصة نجاح أتقن أصحابها كتابة تفاصيلها، وجعلوا منها نموذجا يروي حسن استثمار التاريخ لصناعة الحاضر.

واستهلّ معاذ كلامه بالقول لوكالة الأناضول: "قبل أن أشرح لك، هل تشاهد هؤلاء الموظفين؟ جميعهم من أبناء المحافظة، وأغلبهم يحملون الشهادات الجامعية، وبعضهم في مرحلة الدراسات العليا، وقد وفّرنا في هذا المكان 32 فرصة عمل".

وتابع "كان المكان مهجورا بالكامل، قبل أن نقوم بتنسيق وتعاون وضمانة من مؤسسة إعمار الكرك الأهلية، بمبلغ 13 ألفا و 700 دينار أردني (19 ألف دولار أمريكي)".

وأضاف "كانت الفكرة مع أصدقائي يزيد وعدي بأن لا تذهب هذه الإطلالة هدرا، وعقدنا النية عام 2021 بأن نقوم بالصيانة اللازمة، وبحمد الله تمّت إعادة تأهيله خلال بضعة أشهر، بمساعدة نحو 150 شخصا من أبناء الكرك".

وأردف "كما ترى، هذا المكان يتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس وجمال المنظر، خاصة عندما تسطع أشعّتها على القلعة التي تقابلنا".

ومضى شارحا: "يحتوي المكان على مدرّج لعقد معظم الفعاليات، بحيث يجلس المشاركون بمواجهة قلعة الكرك، وقد استقبلنا هنا شخصيات بينهم سياسيين واقتصاديين ودبلوماسيين ومنظمات دولية ونقابات مهنية".

وأشار قائلا: "أما على الجانب الآخر، فهذا المكان يحتوي على معرض من الصور التاريخية لمحافظة الكرك، وهنا يستمتع الزائر بغروب الشمس وشروقها، وهو يشاهد القلعة في الوقت نفسه".

وعلى طرف التلة التي يتربّع عليها، يوجد كوخ خشبي بواجهة زجاجية، بيّن معاذ العساسفة بأنه يمثّل "جلسة بمواصفات خاصة، توفّر لمن يجلس فيه الهدوء والاسترخاء وحالة بريّة، خاصة مع المقتنيات التراثية الموجودة بداخله، التي تُحاكي أجواء حياتية عاشها أجدادنا في الماضي، وهذا الجو أيضا في مواجهة القلعة".

مقصد للراغبين بالعودة إلى التاريخ

علي اليامي، زائر سعودي، وهو يتناول وجبة غدائه في المكان: "جئت إلى الأردن اليوم للمرة الثانية وبعد 32 عاما عن المرة الأولى، وقد زرت العتبات المقدسة بالكرك، واطلعت على المواقع السياحية فيها".

وتابع اليامي: "هذا المكان جميل جدا، يتميز بإطلالته على قلعة الكرك الأثرية، فضلا عن ارتفاعه والهواء الطلق، ومستوى التعامل فيه يؤكد طيب أهل المنطقة".

روعة أبو عودة (23 عامًا)، إحدى العاملات بالمقهى، أوضحت للأناضول "أنا طالبة في مرحلة الماجستير بتخصص القانون، وقد وفّر المكان فرص عمل كثيرة، وأعطى الكرك ميزة وجمالية؛ لإطلالته على قلعة الكرك".

وأشادت بنجاح المشروع بالقول: "أصبح (المطعم) مقصدا للسياح من مختلف دول العالم، وأنا بحكم درجتي التعليمية، تمكنت من صقل قدراتي على التحدث باللغة الإنجليزية، وهذا يساعد في جذب المزيد منهم".

مسارات الطريق الملوكي

وتعدّ المحافظة من مسارات الطريق الملوكي في الأردن، وهو أحد أقدم وأهم الطرق التجارية في منطقة الشرق الأوسط.

ويبدأ الطريق من ضواحي القاهرة في مصر، ويمتدّ على طول شبه جزيرة سيناء وصولا إلى العقبة، ليبدأ بالانعطاف باتجاه الشمال نحو العاصمة الأردنية، ومن ثم إلى دمشق فنهر الفرات في سوريا.