أتراك ينتجون سكوتر الهيدروجين قليل التكلفة وسريع الشحن

في الوقت الذي يزداد فيه الاهتمام بالسيارات الكهربائية، برزت المركبات الصغيرة والصديقة للبيئة وفي مقدمتها الدراجات الكهربائية في أنحاء العالم.

وبعد انتشار استخدام الدراجات الكهربائية في تركيا، خاصة المدن الكبرى، تزايد الاهتمام محليا بتطوير هذه التقنية وتوسيعها نظرا لأهميتها في حماية البيئة.

استطاعت مجموعة من رواد الأعمال الأتراك الشباب من تطوير دراجة "سكوتر" تعمل بواسطة الهيدروجين وقابلة للشحن في غضون 5 دقائق.

وأسست مجموعة من الشباب الأتراك من مهندسين ورواد أعمال، خلال العام الماضي، مجموعة عمل عرفت باسم مجموعة "تقنيات خلايا الوقود الهيدروبوربينية"، في مركز رعاية الإبداعات الشابة في مدينة التقنيات الحديثة (Arı Teknokent) التابعة لجامعة إسطنبول التقنية.

وعملت المجموعة المكونة من 4 مهندسين أتراك هم أرهان دكرمنجي أوغلو ومصطفى سجر وأحمد سجر وقدر تومر، على تطوير تقنيات المركبات العاملة بواسطة الهيدروجين، وكذلك لفت الانتباه إلى هذا النوع من وسائل النقل، نظرا لأهميتها وتأثيرها الإيجابي في حماية البيئة.

وبفضل الجهود التي بذلتها المجموعة، أصبح سكوتر الهيدروجين المسمى "هبونك" (hebunk) جاهزا للإنتاج المتسلسل بمدى يبلغ 60 كيلومترا في شحنة واحدة تستغرق 5 دقائق فقط.

ولفت الشريك المؤسس للمجموعة دكرمنجي أوغلو، إلى وجود زيادة سريعة في عدد الدراجات الكهربائية حول العالم، بالتزامن مع زيادة الاهتمام بالمركبات الصديقة للبيئة.

وقال دكرمنجي أوغلو إن هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة تقدم مجموعة واسعة من المزايا، لكن المشكلة الرئيسية التي تواجهها هي طول مدة الشحن وصعوبة تسلق المنحدرات، ما دفعه للتفكير بإمكانية استخدام الهيدروجين وقودا بدل الكهرباء في الدراجات.

وأضاف: "بذلنا في هذا الإطار جهودا مكثفة استمرت لمدة عام، تمكنا بعدها من إنتاج "سكوتر الهيدروجين" الذي يوجد حلول فعالة لمشكلة مدة الشحن في الدراجات الكهربائية التي تبلغ من 5 إلى 8 ساعات".

وتابع: "يستطيع سكوتر الهيدروجين تسلق المنحدرات في حين أن عملية تزويده بالوقود تجري في غضون 5 دقائق فقط".

وأوضح دكرمنجي أوغلو أن سكوتر الهيدروجين الذي جرى تطويره يحتوي على خرطوشة هيدروجين تسمى hebunk تستخدم لتخزين الهيدروجين، ويمكن شحنها في غضون 5 دقائق فقط بمدى 60 كيلومترا.

وذكر أن السكوتر يحتوي أيضا على جهاز استشعار للإمالة يساعد على السير في المنحدرات من خلال إظهار الأداء المناسب تبعًا للتضاريس.

ولفت إلى أن المجموعة حصلت على براءات اختراع وطنية ودولية لسكوتر الهيدروجين الذي جرى تطويره، بعد إخضاع المنتج لمختلف أنوع الاختبارات والإجراءات الأمنية.

وأشار دكرمنجي أوغلو أن تكلفة الشحن 1.8 ليرة تركية فقط، وبعبارة أخرى، يمكننا أن نقطع مسافة 60 كيلومترا مقابل 1.8 ليرة تركية فقط (0.11 دولار).

وأعلن الشريك المؤسس للمجموعة دكرمنجي أوغلو أن المجموعة مستعدة للتعاون مع المستثمرين الراغبين في المشاركة بعملية الإنتاج المتسلسل، مشيرا إلى وجود توجه نحو المركبات العاملة بواسطة الهيدروجين في أوروبا.