نصائح طبية لعلاج النفخة والغازات

جميعنا نعلم جيداً أن الغازات تحدث داخل المعدة والأمعاء الغليظة، فإذا زادت هذه الغازات داخل البطن، فإنها تسبب الشعور بعدم الإرتياح وضيق في البطن.

وتعتبر النفخة والغازات من الأعراض شبه اليومية التي يعاني منها كثيرون نتيجة العادات الغذائية وأسباب مختلفة، ما يزعج من يعاني منها خلال اليوم، وقد تعرّضه للإحراج أو تعيقه عن العمل.

طبيب العائلة رامي أيوب أوغلو، يقدم عبر الأناضول مجموعة من النصائح والتعريفات المتعلقة بالنفخة والغازات، وأسبابها وسبل تفاديها ومعالجتها.

أسباب الانتفاخ

قال أيوب أوغلو، إن "الانتفاخ هي حالة مزعجة تؤثر بشكل كبير على الحياة الاجتماعية، حيث يتكون الغاز في الجهاز الهضمي للإنسان، فيخلق توترا في البطن وشعورا بالانتفاخ، وترافقه آلام حادة في البطن".

وأضاف "أسباب الانتفاخ تشمل تغير الظروف المعيشية، وزيادة التوتر، واستهلاك الطعام، وقلة الحركة، وبعض الأسباب الكامنة وراء مشكلة الانتفاخ هي الغازات التي تنتجها البكتريا النافعة في الأمعاء الموجودة دائما في الجسم".

وبيّن أيوب أوغلو أن هذا الغاز المنتج ليس له تأثير سلبي على صحة الإنسان، ومع ذلك فإن زيادة إنتاج الغازات بسبب معدلات هذه البكتريا تسبب انتفاخ المعدة والأمعاء.

وقدم أسبابا مهمّة للانتفاخ هي "الأكل بسرعة وعدم المضغ جيدًا، وبلع الهواء مثل العلكة والمصاصة، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والألياف، والجوع لفترة طويلة، واستهلاك كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة".

وتابع: "كذلك الاستهلاك غير الكافي للسوائل وخاصة الماء، والوزن الزائد والدهون التي تضغط على البطن، ومشاكل الجهاز الهضمي، كالداء البطني، وعسر الهضم، ومتلازمة القولون العصبي، والتهاب المعدة، والإمساك، وسرطان الأمعاء".

وأوضح: "الحساسية الغذائية، والتسمم الغذائي، تراكم السوائل الزائدة في الجسم، والحياة بدون حركة، والضغط العصبي، والعادات غير الصحية في الأكل".

وبحسب أيوب أوغلو، فإن الانتفاخ يمكن أن ينتج عن تناول الأطعمة بكثرة، والأطعمة الغنية بالألياف مثل البقوليات، والخضار النيئة والفواكه الصلبة، والأطعمة والمشروبات المخمرة.

وأردف أن الحساسية من الأغذية التي تحتوي على الغلوتين التي تضاف للطحين والأغذية التي يدخل بصناعتها واللاكتوز وهو من مكونات الحليب، والأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وتلك التي تحتوي على المحليات الصناعية، إضافةً إلى المشروبات الغازية.

المشاكل الصحية التي تسبب الانتفاخ والغازات المزمنة وفق ما ذكر الطبيب أيوب أوغلو:

متلازمة القولون العصبي: يعاني مرضى متلازمة القولون العصبي (IBS) من انتفاخ في البطن مصحوباً بألم وتقلصات وتغيرات في حركة الأمعاء.

والحل في هذه الحالة هو تجنب المشروبات التي تحتوي على كافيين والتي تؤثر سلبًا على حركة الأمعاء، وإن استمرت المشكلة لفترة طويلة فينصح بمراجعة الطبيب. مرض كرون: هو مرض التهاب الأمعاء المزمن (IBD) الذي يمكن أن يحدث على طول القناة الهضمية، ولكنه يؤثر في الغالب على الأمعاء.

تشمل الأعراض الشائعة آلام البطن والإسهال وفقدان الوزن، ومرضى داء كرون يعانون أيضا من الانتفاخ والضعف والغثيان والقيء، ويمكن أن تتطور المضاعفات إلى انسداد أو انثقاب أو خرّاج في القولون أو سرطان القولون، لذلك يجب عدم تجاهل أعراض المرض واستشارة الطبيب المختص. الرتوج، هو تكوّن أكياس غير طبيعية في جدار الأمعاء، ويمكن أن تحدث الحويصلات في جميع أنحاء الأمعاء، ولكنها تظهر في الغالب في القولون العصبي، وعلى الرغم من أنها لا تسبب أعراضا ولا تمثل حالة خطرة، ولكنها قد تؤشر إلى تحوّلها إلى مرض خطير إذا بدأت بالتسبب بالنزيف والانثقاب. الإمساك: إذا عانى المريض من الإمساك فقد يعاني من الغازات، بسبب تحرك الغاز الناتج من الهضم ببطء، حيث يحبس ويستمر بالتراكم حسب مدة الإمساك ويسبب الانتفاخ.

والحل هو تغيير العادات الغذائية، ولكن يجب تنفيذ ذلك تدريجيًا، مثل إدخال أطعمة كالفواكه والخضروات والمكسرات إلى النظام الغذائي، وشرب الكثير من السوائل (الماء).

المأكولات والمشروبات التي قد تزيد من مشكلة الانتفاخ والغازات فذكر أيوب أوغلو ما يلي: