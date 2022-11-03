متحف اللوفر الفرنسي يستعد لعرض صفحتين من مصحف كاتا لانغر

يستعد متحف اللوفر الفرنسي لعرض صفحتين من أقدم مخطوطة للمصحف الشريف في العالم التركي - الإسلامي، يعرف باسم "مصحف كاتا لانغر".

ومصحف كاتا لانغر الذي تحتفظ به أوزبكستان أحد أقدم مخطوطات القرآن، ومن المرتقب أن يعرض في اللوفر تحت عنوان "كنوز واحات أوزبكستان عند مفترق طرق القوافل".

** أصول أوزبكية في اللوفر

يعرض المتحف بين 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و6 مارس/ آذار المقبل، 168 أصلاً تاريخياً وثقافياً، بينها 137 للمتاحف الأوزبكية، و31 من المتاحف الرائدة في العالم، تتعلق بتاريخ وثقافة أوزبكستان.

ومن بين الأصول التاريخية والثقافية لأوزبكستان التي سيتم عرضها في المتحف الفرنسي، يبرز مصحف "كاتا لانغر" الذي يعود إلى القرن الثامن، ويعد من أثمن مخطوطات العالم التركي الإسلامي.

من جانبه قال رئيس الإدارة الدينية لمسلمي أوزبكستان نور الدين خالق نظروف، ومفتيها العام، إن "المصحف كتب على جلد حيوان في الربع الأخير من القرن الثامن، بالخط الكوفي بقياس 53 × 35 سم".

وذكر أن الغلاف الجلدي يعود إلى القرن الرابع عشر، وقد تم ترميمه في منتصف القرن السابع عشر.

** صفحات موزّعة

ويقول خالق نظروف: "لا يعرف على وجه التحديد طريقة وفترة استقدام المصحف إلى آسيا الوسطى، حيث إن تاريخه في أوزبكستان لا يعرف عنه إلا آخر 100 عام".

ويتابع: "بعد الحفاظ عليه لسنوات عديدة في مسجد قرية كاتا لانغر بمنطقة قشقداريا بالبلاد، قُدّم هدية لمكتبة الإدارة الدينية عام 2003، حيث ما يزال يحفظ حتى اليوم".

ويضيف: "أوزبكستان تحتفظ بـ 16 صفحة من نسخة المصحف، منها صفحة واحدة في مركز المخطوطات التابع لمعهد أوزبكستان للدراسات الشرقية، وصفحتان في مكتبة ولاية بُخارى، و13 صفحة في مكتبة الإدارة الدينية لمسلمي أوزبكستان".

ويلفت إلى أنه تمّ حفظ 67 صفحة من المصحف في مسجد قرية كاتا لانغر الذي احتفظت به سلطات الاتحاد السوفيتي عام 1984، وما يزال مصير بقية صفحاته مجهولاً.

ويشير نظروف إلى أن "معهد المخطوطات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في مدينة سان بطرسبرغ، يحتفظ بـ81 صفحة من المصحف بعد أن اشتراه من امرأة مجهولة الهوية عام 1936".

** 3 مراحل من الترميم

وأشار المفتي إلى أن مصحف كاتا لانغر رُمّم من قبل أشخاص مختلفين على مدى سنوات مختلفة، مبينا أنه مليء بالزخارف، وتم ترميم زوايا بعض الصفحات الممزقة بخط الرقعة، وأعيد ترقيم بعض آيات الصفحة المرمّمة.

وذكر أن أعمال الترميم تمّت على 3 مراحل، في الأعوام 2019 و2020 و2021، بمشاركة مرمّمي متحف اللوفر الفرنسي وخبراء أوزبكيين.

وأوضح خالق نظروف أن متحف اللوفر سيعرض صفحتين فقط من مصحف كاتا لانغر.

وختم بقوله: "نظرًا للأهمية التاريخية للمصحف وقيمته في العالم الإسلامي، سيتم الحفاظ عليه لعدة قرون باعتباره الثروة الروحية لأوزبكستان والبشرية جمعاء".