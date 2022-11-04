بلدية أوسكودار في إسطنبول تدعم الطلاب بفواتير الغاز الطبيعي

تستمر بلدية أوسكودار في إسطنبول هذا العام أيضاً بتقديم الدعم للطلاب المقيمين في المنطقة، من خلال تسديد فواتير الغاز الطبيعي بدلاً عنهم.

وخلال زيارة حلمي تركمان رئيس بلدية أوسكودار سكناً طلابياً في المنطقة، أصدر بعض التصريحات التي تحمل البشرى بمساعدة الطلاب في العام الدراسي 2022-2023.

وقال تركمان أمام الطلبة والإعلام المحلي: "وصل الخبر الذي طال انتظاره: بلدية أوسكودار ستستمر في دفع فواتير الغاز الطبيعي لموسم الشتاء بنفس طريقة العام الماضي". موضحاً أن الطلاب يجب أن يكونوا من سكان أوسكودار ومسجلين في إحدى جامعات إسطنبول من أجل التأهل للحصول على مساعدة فاتورة الغاز الطبيعي. مع ملاحظة أن 3 طلاب على الأقل يجب أن يكونوا مسجلين في درجات البكالوريوس أو الزمالة ويعيشون في نفس المنزل.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الطلاب على دعم الاشتراك الشهري في بطاقة إسطنبول للنقل الداخلي "كرت إسطنبول" طوال العام الدراسي 2022-2023، حيث يتم تقديم الطلبات عبر الإنترنت من خلال موقع البلدية.

كما سيحصل الطلاب الذين تمت الموافقة على طلباتهم على 4 أشهر من المساعدة في فواتير الغاز الطبيعي، والتي تصل إلى 400 ليرة تركية.

وأضاف: "نحن دائما مع الطلاب في المكتبات والحدائق والمدارس" متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مستقبلهم.