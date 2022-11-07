بسبب تعامل الأتراك.. أوكرانية تعتنق الإسلام بولاية موغلا

أعلنت مواطنة أوكرانية تبلغ 38 عاما، الإثنين، اعتناقها الدين الإسلامي في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

وقامت يوليا كونوتوبشكي بمراجعة دار الإفتاء في مدينة فتحية رفقة أصدقائها، لتعلن اعتناقها الإسلام بمحض إرادتها.

من جهته قام مفتي القضاء، كامل أوقطاي، بتنظيم مراسم اهتداء، حيث تليت آيات من القرآن الكريم، قبل أن تنطق المواطنة الأوكرانية الشهادتين.

وعقب نطقها الشهادتين، قررت كونوتوبشكي تغيير اسمها لتصبح هوليا، فيما أهداها دار الإفتاء نسخة من المصحف الشريف بعد اطلاعها على أبرز أسس ومبادئ الدين الإسلامي.