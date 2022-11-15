عدد سكان العالم يتخطى 8 مليارات نسمة رسمياً

تجاوز عدد سكان العالم عتبة ثمانية مليارات صباح اليوم الثلاثاء، بحسب تقديرات بيانية تابعة للأمم المتحدة.

وأشارت أحدث توقعات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان العالم يمكن أن سينمو إلى حوالي 8.5 مليار في عام 2030 و9.7 مليار في عام 2050، قبل أن يصل إلى ذروته عند حوالي 10.4 مليار شخص خلال عام 2080.

يشار إلى أن توقعات الأمم المتحدة مبنية على أساس ارتفاع متوسط عمر المرأة والتحسن في مجال الرعاية الصحية وارتفاع معدل المواليد الجدد وانخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع.

مع ذلك، تشير الدراسة السنوية، التي صدرت أمس الاثنين بالتزامن مع اليوم العالمي للسكان، إلى أن عدد سكان العالم ينمو بأبطأ معدل له منذ عام 1950، بعد أن انخفض إلى أقل من 1% في عام 2020.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رداً على نتائج التقرير: "يمر اليوم العالمي للسكان هذا العام خلال سنة تاريخية، حيث نتوقع ميلاد شخص يبلغ به عدد سكان الأرض 8 مليارات نسمة."

وأضاف: "هذه مناسبة للاحتفال بتنوعنا، والاعتراف بإنسانيتنا المشتركة، والإعجاب بالتطورات في مجال الصحة التي أطالت الأعمار وخفضت بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال. وفي نفس الوقت، إنه تذكير بمسؤوليتنا المشتركة لرعاية كوكبنا ولحظة للتفكير في الأماكن التي لا نزال مقصرين فيها للوفاء بالتزاماتنا تجاه بعضنا البعض".

وكانت منظمة الأمم المتحدة، قالت في وقت سابق، إنه بحلول 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سيصل عدد البشر على كوكب الأرض إلى 8 مليارات نسمة.