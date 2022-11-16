كيف تقوم بأرشفة حسابك على تويتر؟

تتيح منصة "تويتر" لمستخدميها تنزيل أرشيف يحتوي على تغريداتهم وبيانات أخرى.

وفقاً لصفحة دعم تويتر الرسمية، سيتضمّن أرشيفك معلومات الملف الشخصيّ، وتغريداتك، والرسائل الخاصّة، ووسائطك (الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF التي قمت بإرفاقها بالتغريدات أو الرسائل الخاصّة أو اللحظات)، وقائمة متابعيك، وقائمة بالحسابات التي تتابعها، ودفتر العناوين الخاص بك، والقوائم التي قمت بإنشائها، أو أنت عضو فيها، أو تتابعها، ومعلومات الاهتمامات، ومعلومات حول الإعلانات التي شاهدتها أو تفاعلت معها على تويتر، وغير ذلك.

كيفية طلب أرشيف تويتر وتنزيله وعرضه

الخطوة 1

انتقل إلى إعدادات الحساب الخاص بك عن طريق النقر فوق أيقونة المزيد في شريط التنقل، وتحديد حسابك من القائمة.

الخطوة 2

انقر فوق تنزيل أرشيف بياناتك.

الخطوة 3

أدخل كلمة المرور الخاصة بك ضمن ‬‏‫تنزيل أرشيف بياناتك، ثم انقر فوق تأكيد.

الخطوة 4

وثّق هويتك عن طريق النقر فوق إرسال الرمز إلى عنوان بريدك الإلكتروني و/أو رقم هاتفك المسجل بالملف. وإذا لم يكن لديك عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف بالملف، فستتم إعادة توجيهك إلى صفحة معلومات الحساب.

الخطوة 5

أدخل الرمز الذي تمّ إرساله إلى عنوان بريدك الإلكتروني و/أو رقم هاتفك.

الخطوة 6

بعد توثيق هويتك، انقر فوق الزر طلب البيانات. وإذا كان حسابك على تويتر متصلاً بـ Periscope، فسيكون لديك خيار طلب أرشيف بيانات Periscope الخاصة بك من Periscope مباشرة.

الخطوة 7

عندما يصبح التنزيل جاهزًا، سنرسل بريداً إلكترونياً إلى حساب بريدك الإلكتروني المتصل أو تنبيهاً فورياً إذا كان التطبيق مثبتًا لديك. ومن الإعدادات، يمكنك النقر فوق الزر تنزيل البيانات ضمن قسم تنزيل البيانات.

الخطوة 8

وفور تلقي البريد الإلكترونيّ، انقر فوق الزر تنزيل عندما تكون مسجلاً الدخول إلى حساب تويتر الخاص بك لتنزيل ملف (zip) الخاص بأرشيف تويتر.

وفقاً لتويتر، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 24 ساعة، قبل أن تتلقّى الرابط الذي سيسمح لك بتنزيل بيانات الأرشيف الخاصة بك.