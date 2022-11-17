أهم 9 فوائد صحية للجرجير

يعد الجرجير من الأغذية الشعبية الشائعة، وهو عبارة عن نبات ورقي ذي لون أخضر داكن، ينمو بكثرة في الينابيع، ويدخل استخدامه في العديد من الأطباق، بحيث يمكن إضافته إلى بعض الأطعمة كخيار صحي، أو إضافته طازجاً إلى الساندويشات، أو استخدامه في السلطة، ويستخدم في الصلصات أحياناً.

اختصاصية التغذية والحمية في جامعة "موغلا- صدقي كوتشمان" دينا بي ديلي، قدمت مجموعة من فوائد الجرجير لصحة الإنسان.

وقالت بي ديلي، لوكالة الأناضول: "يعتبر الجرجير من الخضراوات صغيرة الأوراق السميكة، ويشتهر بسرعة نموه حيث له طعم حار لاذع، ويشبه إلى حد أوراق الفلفل التي تعطي نكهة لطيفة مع الأطباق الأكثر حمضية".

ولفتت إلى أن الجرجير يعرف بالعديد من الأسماء، ومنها روكا، وقرة العين، وغنام، وحرف الماء، وهو غني بالعديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن الضرورية.

وبينت بي ديلي، أن الجرجير من أشهر الخضراوات الورقية المنشطة جنسياً، فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات (أ) و(ب 6) التي تساعد في إنتاج الهرمونات الجنسية الذكرية.

وأكملت: "يحتوي الجرجير أيضا فيتامين (سي) الذي يمكن أن يزيد من عدد الحيوانات المنوية وحركتها، وكذلك فيتامين (إي) الذي من المفترض أن يساعد الحيوانات المنوية على اختراق البويضة وحدوث حمل.

وقالت الاختصاصية بالتغذية، إن للجرجير قيمة غذائية ودوائية عالية، يتناول كسلطة خضراء أو مقبلات، ويمكن تناوله نيئاً أو مطبوخاً، كوب واحد منه أي 34 غ يحتوي على 4 سعرات حرارية فقط، و0.4 غ من الكربوهيدرات، و0.2 غ ألياف، و0.8 غ من البروتينات المفيدة.

وأردفت أن الجرجير "لا يحتوي على الدهون، ويحتوي على الاحتياج اليومي من الفيتامينات والمعادن بالنسب التالية: 22% فيتامين (أ)، 24% من فيتامين (سي)، 106% فيتامين (ك)، 4% كالسيوم، و4% من المنغنيز، وكميات صغيرة من الفيتامينات والمعادن".

وأشارت إلى أن الجرجير قليل بالسعرات الحرارية، وقليل بالسكر، وغني بالألياف الغذائية، وله فوائد مهمة لصحة الجسم، وذكرت منها:



1- الوقاية من الأورام السرطانية حيث تحتوي الخضروات من العائلة الكرنبية ذات اللون الغامق على أكثر من 40 نوع من مركبات الفلافونيد، وأكبر عدد من الفينولات، من مركبات المضادة للأكسدة.

2- الحفاظ على صحة العظام من الهشاشة بسبب نسبة عالية من المعادن المهمة لصحة العظام.

3- يساعد في علاج مرض السكري لاحتوائه على كميات عالية من الألياف الغذائية.

4- يحافظ على صحة العيون باحتواء الجرجير على كميات عالية من فيتامين (أ) والبيتا كاروتين بالإضافة لاحتوائه على اللوتين والزيازانثين.

5- يساعد في تعزيز صحة القلب ويقلل من تصلب الشرايين حيث يقلل تناول الجرجير من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16 في المئة.

6- يحسن وظائف جهاز المناعة لدى الانسان بسبب احتواء الجرجير على نسب عالية من فيتامين (سي).

7- يساعد على الوقاية من أمراض الشيخوخة كما يدخل في علاج الاكزيما والتهابات الجلد المختلفة والمحافظة على بشرة صحية وعلى شعر صحي.

8- يساعد في علاج أمراض الجهاز الهضمي، الجرجير يعد منشطًا للكبد، وكذلك يدخل في علاج حصى الكلى والنقرس.

9- ويساعد الجرجير النساء الحوامل، لاحتوائه على كميات كبيرة من حمض الفوليك، وكذلك لاحتوائه على عدداً من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة.