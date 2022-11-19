الكشف عن آثار جديدة تحت البحر في سواحل أنطاليا التركية

يزخر البحر المتوسط بثروة تاريخية تتمثل بحطام السفن التي تعود إلى حقبات مختلفة تمتد لآلاف السنوات قبل الميلاد.

ومؤخراً، أعلن فريق من الأكاديميين المتخصصين في مجال الآثار العثور على حطام 14 سفينة غارقة قبالة سواحل أنطاليا المطلة على البحر المتوسط جنوبي تركيا، ليصبح بذلك عدد حطام السفن المكتشفة منذ عام 2000 أكثر من 350.

في إطار عمليات الكشف عن هذه الذخائر البحرية، تستمر الجهود التركية الأكاديمية من فرق مكونة من علماء آثار من دول عدة حول العالم.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول قال الأكاديمي والعالم التركي في مجال الآثار تحت الماء، الدكتور خاقان أونيز، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس قسم التراث الثقافي المغمور بالمياه في معهد أبحاث الحضارات المتوسطية، ومنصب رئيس قسم حماية وترميم التراث الثقافي بكلية الفنون الجميلة في جامعة أقدنيز التركية، إن فريق من الأكاديميين على حطام 14 سفينة غارقة، خلال تنفيذ مجموعة من أنشطة البحث والتنقيب البحري خلال صيف 2022.

وأضاف أونيز: "أجرينا بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة، دراسات للكشف عن التراث الثقافي المغمور تحت الماء في ولايتي أنطاليا ومرسين، باستخدام سفينة البحث العلمي "أركيو" التابعة لجامعة أقدنيز".

ولفت إلى أن "الفريق ضم 22 طالباً من طلاب الدراسات العليا والدكتوراه من 14 دولة، بينها السويد وموزمبيق والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا".

وأفاد أن "أعمال التنقيب والبحث والكشف الأثري جرت باستخدام وسائل ومعدات متطوّرة".

وتابع أونيز "استخدمنا في هذه الأعمال طرق التوثيق بإرسال الإشارات الصوتية إلى الأعماق باستخدام أجهزة سونار المسح الجانبي".

وقال: "لدينا 3 روبوتات تعمل تحت الماء، تستطيع أخذ عيّنات من عمق 250 متراً، وتنفيذ أعمال التوثيق والاستكشاف في الماء ومناطق القاع".

وأردف: "وفي هذا الإطار، يقوم الفريق بإجراء دراسات لتحديد مواقع حطام السفن الغارقة بالقرب من الجزر والرؤوس والصخور، من خلال الغوص في الموانئ الطبيعية أو باستخدام الروبوتات وأجهزة السونار".

حطام سفن يعود لأكثر من ألف سنة

وأوضح أونيز قائلاً: "أجرينا دراسة شاملة للغاية خلال أشهر الصيف من هذا العام، على امتداد شواطئ أنطاليا، ووجدنا حطام 14 سفينة غارقة ترجع للفترة من القرن السابع قبل الميلاد إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد".

وتابع: "أظهرت الدراسات التي تم إجراءها على الحطام، أن السفن الغارقة كانت محمّلة بجرار الأمفورة (إغريقية)، كان يتم نقلها مع مجموعة من المنتجات البحرية والزراعية مثل زيت الزيتون والسمك المجفف والنبيذ عبر موانئ المتوسط".

وأضاف: "الدراسات التي أجريناها أثبتت من جديد استخدام سواحل الأناضول والبحر المتوسط منذ عصور بعيدة وعلى نطاق واسع لأغراض تجارية وعسكرية".

وأردف: "عثرنا في حطام إحدى السفن، على مواد مثل الطوب ومواد البناء التي جرى إنتاجها في العهد الروماني، أي قبل نحو 2000 عام".

مراسي سفن من العصر البرونزي

وقال العالم التركي: "وجدنا مراسي سفن ترجع للعصر البرونزي، هذا مهم جدًا ومثير، هذه المراسي تساعد الباحثين في معرفة تاريخ بناء السفن وتاريخ غرقها".

وأشار أونيز إلى أن "مراسي السفن تعتبرعاملاً مهماً خلال دراسة حطام السفن".

واختتم أونيز بقوله: "أستطيع أن أقول بفخر إن عدد حطام السفن الذي اكتشفناه منذ عام 2000 قد تجاوز 350 سفينة" وهي كمتحف بحري مفتوح.