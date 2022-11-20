مدينة المستقبل العائمة.. شركة إيطالية تخطط لبناء المشروع في بلد عربي

كشفت دار التصميمات الإيطالية "بيير باولو لازاريني" عن خططها لبناء يخت ضخم على شكل سلحفاة بقيمة 8 مليارات دولار، واقترحت أن تكون السعودية موقعاً لمشروعها، إذ قال موقع "مديل إيست آي" البريطاني إنه إنْ تم تمويل المشروع فسيكون أكبر هيكل مائي في العالم.

وأطلق على اليخت اسم "بانجيوس"، وهو اسم مشتق من القارة العملاقة بانجيا التي تنتمي لعصور ما قبل التاريخ، قد تصل قدرته الاستيعابية إلى 60 ألف نزيل، وتشتهر دار لازاريني بتصميماتها الخيالية في النقل الفاخر.

فيما اقترح المصممون المملكة العربية السعودية مقراً لليخت؛ "نظراً لتوفر التكوين المثالي والخدمات اللوجستية" في منطقة لها منفذ مباشر للبحر.

ورغم أنه لم يُكشف عن تفاصيل التصميمات الداخلية ليخت بانجيوس بعد، تتوقع لازاريني أن يبدأ بناؤه عام 2033، وأن تبلغ تكلفة المشروع الذي سيستغرق ثماني سنوات قرابة 8 مليارات دولار.

وقالت دار لازاريني على الموقع الإلكتروني للمشروع: "يبلغ طول بانجيوس 550 متراً و610 أمتار في أعرض مكان فيه، الجناحان"، وكشفت أن "مدينة المستقبل العائمة" مقسمة إلى مربعات تضم فنادق ومراكز تسوق وحدائق ونوادي شاطئية وحتى مطارات.

وسيضم اليخت العملاق 19 فيلا خاصة و64 شقة على كل جناح من جناحي السلحفاة، وسيزود بتسعة محركات كهربائية من طراز HTS، كل منها بقدرة 16.800 حصان.

ويرى لازاريني أن ميناء الملك عبد الله، على بُعد 81 ميلاً شمال جدة، سيكون موقعاً مثالياً لحوض بناء اليخت العملاق، الذي سيتطلب بناء سد دائري وتخصيص حوالي كيلومتر مربع من البحر.

وسيتيح موقع بانجيوس الافتراضي شراء أي مساحة افتراضية في اليخت للمهتمين، من خلال مبادرة التمويل الجماعي للرموز غير القابلة للاستبدال Unreal Estate NFT.

كما باستطاعة من يرغب برؤية اليخت "بانجيوس" على المياه، يتيح لك الموقع الافتراضي شراء تذكرة دخول افتراضية مقابل 16 دولاراً، إلى شقة افتراضية فاخرة مقابل 169 دولاراً، عبر رموز غير قابلة للاستبدال.