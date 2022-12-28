أورفا التركية "مدينة الأنبياء".. وجهة هامة للسياحة الدينية والثقافية

حظيت مدينة شانلي أورفة الواقعة جنوبي تركيا باهتمام كبير خاصة بعد اختيارها من قبل منظمة التعاون الإسلامي "مدينة السياحة في الدول الإسلامية لعام 2023"، إذ وضعت لها هدفاً لمضاعفة حركة السياحية التي حققتها خلال العام 2022.

وتُعرف شانلي أورفا باسم "مدينة الأنبياء"، كما تمتاز بمكانة مهمة في مجال السياحة الدينية والثقافية، بسبب أنها تضمّ آثاراً مهمة.

وفي مقدمة هذه الآثار بحيرة السمك "بالِق غول"، التي يُشاع أنها المكان الذي ولد فيه النبي إبراهيم وألقي به في النار، بجانبها يأتي موقع "كوبكلي تبه" الذي أدرجته اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي، ويوصف بالمكان الذي شهد انطلاق التاريخ.

كما يبرز موقع "قره خان تبه" الأثري وهو من العصر الحجري الحديث، ومنطقة "حرّان" التاريخية المشهورة بمنازلها ذات القباب المخروطية، ومنطقة "خلفتي" ذات الجمال الطبيعي.

** مضاعفة عدد السياح

وحالياً تعمل السلطات المحلية في شانلي أورفا على زيادة عدد السائحين المحليين والأجانب، علماً أن عدد زوارها تجاوز المليون العام الجاري، مستفيدين من اختيارها مدينة للسياحة الإسلامية للعام المقبل.

من جانبه قال والي شانلي أورفا، صالح أيهان، إن اختيار الولاية "مدينة السياحة في الدول الإسلامية لعام 2023" جاء نظراً لتاريخها العريق وأهميتها في الثقافات الدينية.

واستدرك: "نهدف إلى زيادة النشاط السياحي في المدينة، ونعمل بالتنسيق مع جميع الإدارات والمؤسسات المحلية والمنظمات غير الحكومية لتحقيق هذا الهدف خلال العام المقبل (2023)".

والي أورفا تحدث عن تجهيزات قائمة لتنظيم برامج تمتد على مدار العام 2023، من أجل زيادة النشاط السياحي في المدينة.

وقال: "عندما ننظر إلى معطيات العام 2022، نرى أن عدد زوار المدينة تجاوز المليون زائر، أستطيع القول إن المدينة شهدت طلبًا غير اعتياديّ من الزوار الراغبين في التعرّف على التاريخ القديم لشانلي أورفا، بما في ذلك موقعي "كوبكلي تبه" و"بالق غول" التاريخيين في المدينة".

وتابع أيهان: "بالطبع، نحن بحاجة إلى تعزيز حركة النشاط السياحي في أورفا ومضاعفة عدد السياح خلال عام 2023 مقارنة بالعام 2022".

** تعاون وتنسيق

ووفق الوالي، تعمل السلطات المحلية في شانلي أورفا على "التنسيق بين المؤسسات المحلية من خلال لجنة تنفيذية مسؤولة عن متابعة تنفيذ البرامج الهادفة لتنشيط الحركة السياحية في الولاية".

ولفت إلى أن "المؤسسات الحكومية والأهلية أظهرت تعاوناً قوياً من أجل دعم النشاط السياحيّ والترويج للمدينة محلياً ودولياً".

وأشار أيهان إلى أنهم عملوا جاهدين على "التعريف بمدينة أورفا بأفضل طريقة، وزيادة عدد الزوار، لا سيّما بعد حصول المدينة على لقب "مدينة السياحة في الدول الإسلامية لعام 2023".

وتحدث عن محاولة تحسين جميع المجالات السياحية مع مراعاة الواقع المحلي، مثل "القدرة المؤسسية والظروف المادية والوضع في قطاع الخدمات والسكن، وحالة الأماكن التاريخية".

وبناءً على المعطيات، عبّر عن قناعته بأنه "يمكن بالتأكيد استضافة ضعف عدد السياح الذين زاروا المدينة عام 2022".

وأعلن عن هدفهم للعام المقبل وهو "زيادة عدد السياح وزوار المدينة من مليون إلى مليوني زائر في العام 2023".

وختم حديثه بالقول: "سيكون تحقيق هذا شرف عظيم بالنسبة لنا، هدفنا واضح، ونعتقد أننا قادرون على تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون الجيد".