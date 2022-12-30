أهم المعارض الثقافية خلال عام 2022 في تركيا

تبرز تركيا بمقدرتها على إظهار ما تتمتع به من ثقافة وفن وأدب فريد من نوعه، وهي تقدم كل عام مجموعة من المعارض والفعاليات المتنوعة بين الكلاسيكية والمعاصرة والتقليدية والحديثة إلى جانب تشجيع الفنانين وتسليط الضوء على الحركات الفنية التي تحدد سمات العصر.

ويستعرض هذا المقال مجموعة من أهم الأحداث التي أقيمت عام 2022 في تركيا، والتي ستستمر في معظمها خلال العام القادم

مشروع "طرق الثقافة"

وهو مشروع هام أطلقته وزارة الثقافة والسياحة للتعريف بالتراث الثقافي والمعماري والتاريخي للمدن، وكذلك للحفاظ عليه في 5 مدن في تركيا منها إسطنبول تحت اسم "مهرجان طريق بيوغلو الثقافي" وأنقرة تحت اسم "مهرجان طريق باشكنت الثقافي" وجناق قلعة تحت اسم "طريق تروي الثقافي" وحتى امتداده إلى ديار بكر وقونية مع احتفاظ هذه الحركة الثقافية بخصائص المدن المختارة بالإضافة إلى الترويج لها في أجندة الثقافة والفنون في تركيا والعالم.

ومن خلال هذا الحدث أتيحت الفرصة للعديد من عشاق الفن المحليين والأجانب لاكتشاف الثروات الثقافية التاريخية والمعاصرة للبلاد بشكل كامل بفضل مجموعة واسعة من المعارض، والأنشطة التي تم تقديم بعضها مجاناً.

تأثير رفيق أناضول

جذب رفيق أناضول الذي بدأ إنتاج أعمال في فنون الإعلام في العقد الأول من القرن الحالي، الاهتمام هذا العام في مجال الفن. ومن المتوقع أن يكون أحد الفنانين البارزين في مجال الفن العالمي العام المقبل لأن أعماله تركت بالفعل انطباعاً طاغياً في المتاحف والمهرجانات ذات الشهرة العالمية، مثل متحف نيويورك للفن الحديث ومهرجان نور الرياض للأضواء ومعرض كازا باتلو في برشلونة.

وتتمركز أعمال الفنان حول ردود فعل الموضوعات المختلفة على الكيانات المكانية، وتم تكليفه بأعمال كبيرة بعد أن أصبح فناناً دولياً من خلال استكشافه كيفية تجربة الذاكرة مكانياً باستخدام البيانات والذكاء الآلي كوسيط ودمج الفنون في الهندسة المعمارية، ويستخدم أناضول تقنيات الذكاء الصناعي لإيجاد طريقة لتقليد كيفية عمل ذكرياتنا وأحلامنا بطرق حية ومتعددة الطبقات.

مهرجانات الجاز

جلب مهرجان إسطنبول التاسع والعشرون لموسيقى الجاز ومهرجان أق بنك الثاني والثلاثون للجاز، إيقاعات الجاز الحلوة إلى المدينة كما يفعل كل عام، حيث استضاف العروض الخاصة لأكثر من 120 فناناً من العالم ومراحل الجاز التركية.

مسرحيات رائعة

كانت مسرحية أماديوس بالتأكيد أحد أبرز إنتاجات الموسم، وضمت طاقماً عملاقاً من 45 شخصاً وجوقة مكونة من 12 شخصاً وأوركسترا حية من 10 أشخاص، لتنقل الصدام بين الملحنين الأسطوريين موتسارت وأنطونيو ساليري، اللذَيْن عاشا في فيينا في القرن الثامن عشر.

كما قدمت مسرحية "ريتشارد" المستوحاة من مأساة شكسبير الشهيرة، تجربة لا تُنسى مليئة بالمتعة والإثارة. حيث تروي المسرحية كيف عثر على عظام ريتشارد في موقف للسيارات عام 2012، ما أدى إلى العديد من الأحداث غير المسبوقة طوال فترة العرض.

منصة المعارض الفنية "أسابيع الفن"

وهي بمثابة مركز ثقافي يوفر تجربة الفن غير العادية لعشاق الفن وتقع في منطقة بشيكتاش في إسطنبول، وتستقطب آلاف الزوار كل عام، وذلك من خلال ضخ زخم جديد في عالم الفن بالجمع بين أكثر من 100 فنان والعديد من المعارض الفنية المعاصرة والمعارض الفردية ومختارات هواة الجمع.

الأوبرا والمسرحيات الموسيقية

كان عام 2022 حقاً عاماً مميزاً بالنسبة للأوبرا الحكومية وفرق الباليه وكذلك المسارح الخاصة.

وقد أعاد الفنانون الأتراك تقديم العديد من الكلاسيكيات العالمية المنقوشة في تاريخ الفن مثل "دون كيشوت" و"كارمن" و"فالستاف" و"بحيرة البجع" و"سيدتي باترفلاي" لتقديم وليمة بصرية وسمعية للجمهور.

وجاءت أوبرا "مراد الرابع" كجزء من مهرجان أوبرا إسطنبول الدولي الثالث عشر، والتي تدور حول الحياة الغامضة للقصر والسلطان العثماني مراد الرابع الذي كان يبلغ من العمر 11-12 عاماً فقط عند تنصيبه. وعرضت الأوبرا وهي من أكثر الأعمال إبهاراً الزائرين وواحدة من الأمثلة البارزة للأوبرا التركية الوطنية، بأداء متعدد الألحان للموسيقى التقليدية والصوفية.

كما كانت المسرحيات الموسيقية "أحدب نوتردام" و "جيكلي وهايدي" رائعة لدرجة أن عرضها قد يعاد عام 2023 أيضاً.

متحف الكلمات

وهو متحف غير مألوف يقع في أنقرة ويعرض طبقات من المفردات التركية الغنية من خلال معارض ومنشآت تلتقي فيها الكلمات مع التصميمات الفنية والمرئية. كما تم تصميم الطوابق أيضاً من خلال أنواع الكلام حيث ينتمي الطابق الأول إلى جذور الكلمات والطابق الثاني إلى الكلمات والطابق العلوي للجمل.

وعند مدخل المتحف يتم الترحيب بالضيوف بعبارات مثل "مرحباً" و"ما أجمل أن تأتي" و"كنا ننتظرك منذ فترة طويلة" و"ما الذي أتى بك إلى هنا؟" و"أين كنت؟" بينما يودَّع الزوار عند خروجهم من المتحف بعبارات من قبيل "وداعاً" و "إلى اللقاء" و "نتمنى أن نراك مرة أخرى" و"أتمنى لك التوفيق" و"ابق على اتصال" و"لا تشعر بالغربة"

إنها فرصة عظيمة لأولئك الذين يرغبون في الغوص عميقاً في عالم الكلمات المعقد.

متحف ستانلي كوبريك

من خلال تقديم لمحة عامة عن جميع أعمال مخرج القرن العشرين ستانلي كوبريك الذي عاش بين 1928-1999، يقدم المعرض نظرة متعمقة على مسيرة الفنان السينمائية وعالم التصوير السينمائي الاستثنائي، ويكشف عن العديد من الوثائق غير المنشورة والأشياء والسيناريوهات والكاميرات والعدسات والأزياء الأصلية.

ويبدأ المعرض بصورة تعكس مسيرة الفنان في صناعة الأفلام وتطوره المهني من حكواتي إلى مخرج إلى محرر. ومن خلال مشاريعه مثل الذكاء الصناعي ونابليون وزمن الحرب، يشاهد الزوار كرسي المخرج الذي ابتكر منه روائع التصوير السينمائي، ثم يمرون بزوايا محددة مصممة بشكل موضوعي لكل من روائعه وأفلامه المشهورة ومنها فيلم "دكتور سترينجلوف أو: كيف تعلمت أن أتوقف عن القلق وأحب القنبلة" وهو عبارة عن هجاء سياسي فكاهي أسود يروي قصة جنون العظمة في الحرب الباردة عندما انجر العالم بطريق الخطأ إلى حرب نووية نتيجة سلسلة من الأخطاء التي وقعت فيها مجموعة من الأشخاص المهيمنين.

ومن الطبيعي أن من شاهد الفيلم، سيتذكر غرفة الحرب الشهيرة وهي نموذج صممه السير كين آدم حيث كان المشهد قوياً للغاية في الفيلم لدرجة أن الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان اعتقد أنها غرفة حقيقية في البنتاغون. ويعرض المتحف الذي يستمر حتى شهر مارس/آذار، هذا النموذج حتى الآن.

متحف الرسم والنحت

افتتح متحف إسطنبول للرسم والنحت في سبتمبر/أيلول، وهو يضم ما يقرب من 12.000 عمل فني في مجموعته بما في ذلك اللوحات والخط والسيراميك والأيقونات، وسيكون مفتوحاً دائماً لرواد الفن.

وفي عام 1937 افتتح الموقع كأول متحف للفنون الجميلة في تركيا في قصر دولما بهجة بأمر من مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، الذي ينتمي إلى أكاديمية الدولة للفنون الجميلة في إسطنبول، جامعة معمار سنان للفنون الجميلة.

وتم الحفاظ على مجموعة المتحف بعناية من قبل جامعة معمار سنان للفنون الجميلة منذ ذلك الوقت، وهو يعكس الذاكرة البصرية لفترة التغريب للفن العثماني، فضلاً عن فترة الحداثة للجمهورية التركية.

وبالإضافة إلى المعرض الدائم، يتم عرض أكبر مجموعة لـ "عثمان حمدي باي" في تركيا، والمؤلفة من 17 لوحة بالإضافة إلى الوثائق والشهادات والدبلومات والشارات برعاية الدكتورة زينب إنانكور.

معرض باولا ريغو في اسطنبول

قدم معرض باولا ريغو لعشاق الفن في إسطنبول مجموعة مختارة غير مسبوقة من اللوحات. الفنانة التي توفيت عن عمر يناهز 87 عاماً، أقامت معرضها الأخير في بريطانيا لعرض أعمالها من جميع مراحل ممارستها الفنية.

واليوم تنتظر أعمال باولا ريغو زوارها في متحف بيرا في مؤسسة "سونا و إنان كيراج" في إسطنبول. ومن خلال تنظيم اللوحات التي تمزج البراءة والخبرة مع الرسائل والروايات الغامضة، يرحب المعرض الذي يحمل عنوان "باولا ريغو: قصة القصص" بجمهوره في مساحة سحرية.

كما يتضمن المعرض لوحات فنية وتركيبات بالزيت والباستيل والفحم والاكريليك، وقدم مجموعة مختارة من أعمال ريغو المبكرة من الستينيات والتي تركز على النضال الشخصي والاجتماعي، كذلك تصور لوحاتها شخصيات فردية صنعتها في التسعينيات مع سرد حيوي وأعمال تتكون من مشاهد متعددة الطبقات أنتجتها بعد عام 2000. وسيستمر المعرض حتى 30 أبريل/نيسان.