مدارس تركيا تساعد آباء الأطفال المعاقين بصرياً في تعلم أبجدية برايل

عاد آباء الأطفال المعاقين بصرياً المسجلين في مدرسة "مدحت إنك" الابتدائية في أنقرة إلى مقاعد الدراسة بعد سنوات طويلة، بغرض تعلم أبجدية برايل وتقديم الدعم لأطفالهم في أداء الواجبات المنزلية.

وتعتمد أبجدية برايل التي اخترعتها لويس برايل ونشرت عام 1829،على نظام النقاط الست الذي يساعد ضعاف البصر على القراءة والكتابة باللمس.

ويمكن قراءة الأبجدية إما على ورق يحمل رموزاً بارزة أو باستخدام شاشات برايل القابلة للتحديث التي تتصل بأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الهواتف الذكية حيث تتكون الحروف والأرقام باستخدام مجموعات مختلفة من 6 نقاط.

وتوضح غولتان إيشيتماز مدرسة التربية الخاصة من المدرسة الابتدائية في أنقرة خلال حديثها مع الإعلام المحلي، أن الدروس يتم إعطاؤها وفقاً للاحتياجات الفردية للطلاب، كما يتعلم الطلاب ضعاف البصر في المدرسة الابتدائية الكتابة على الأجهزة اللوحية والآلات الكاتبة، اعتماداً على مستوى رؤيتهم وتطور عضلات أيديهم.

وأضافت إيشيتماز أنهم يستخدمون مواد مطبوعة وأخرى محفورة بطريقة نافرة في الدروس، قائلةً: "لدينا فصل مختلط مكون من 6 أشخاص. ويعاني بعض الطلاب من ضعف البصر بينما يعاني البعض الآخر من إعاقة بصرية تامة. وهناك منهج منفصل لكل طالب في الفصل الدراسي. ونستخدم الدروس المطبوعة بشكل طبيعي للطلاب الذين يعانون من ضعف في الرؤية، وأبجدية برايل للطلاب الذين يعانون من ضعف البصر التام".

وأشارت إلى أن الأطفال ضعاف البصر يتعلمون القراءة والكتابة عن طريق لمس الأبجدية بطريقة برايل. وأوضحت أن كل نقطة في الأبجدية لها رقم وتركيبة مختلفة. وأوضحت:"على سبيل المثال، يتوافق الحرف A مع النقطة الأولى من النقاط الست".

ومع تأكيدها على أن الآلات الكاتبة أو الأجهزة اللوحية المستخدمة في الدروس مرتبة حسب المستوى البصري للطالب ونمو عضلاته، تطرقت المعلمة إلى تفاصيل وخصائص التربية الخاصة التي تقدمها المدرسة.

وأوضحت: "نبدأ في الصف الأول عادةً باستخدام الجهاز اللوحي، ولكن في بعض الأحيان يكون لأطفالنا مواقف خاصة. هؤلاء الأطفال يواجهون صعوبة في استخدام الجهاز اللوحي لأن عضلات أيديهم ليست متطورة. وفي هذه الحالة، نقوم بإعداد المواد التعليمية وفقاً لخصائص الطفل. فبعض أطفالنا لا يستطيعون استخدام الأجهزة اللوحية، لكنهم يجيدون الآلات الكاتبة، فنعلمهم استخدام الأبجدية بطريقة برايل على الآلة الكاتبة".

أبجدية برايل في جميع مجالات الحياة

تقوم إدارة المدرسة بمساعدة آباء الأطفال المعاقين بصرياً في التغلب على الصعوبات التي يواجهونها في فهم عملية استخدام الأبجدية بطريقة برايل أثناء مساعدة أطفالهم في واجباتهم المدرسية.

وحول هذه النقطة تحدثت إيشيتماز قائلةً: "تعلم العديد من الآباء أبجدية برايل مع أطفالهم. وأحياناً أقوم بدعوة أولياء الأمور إلى الفصل الدراسي وأريهم أبجدية برايل. وإذا لم يتمكن الوالد من الحضور إلى المدرسة، أسجل مقاطع فيديو مرجعية حول كيفية عملي مع الأطفال في صفي وأرسلها للوالدين".

وشددت مدرسة التربية الخاصة على ضرورة استخدام أبجدية برايل ليس فقط في المدارس ولكن في جميع مجالات الحياة: "أتمنى أن تكون أبجدية برايل موجودة في كل مكان حتى يتمكن الأشخاص ضعاف البصر من الوصول إلى المنتج الذي يريدونه في المحلات دون الحاجة إلى مساعدة أي شخص آخر. انهم يواجهون مشاكل حقيقية في مثل هذه الحالات".

من جانبها قالت غولسوم كارتال والدة إثنتين من التلميذات المعاقات بصرياً، أن ابنتيها تعانيان من ضعف البصر وأنها تعلمت أبجدية برايل لمساعدة بناتها في تعليمهم.

ولفتت كارتال الانتباه إلى صعوبة تعلم أبجدية برايل، قائلة إنها بذلت الكثير من الجهد في عملية التعلم.

وأوضحت:"نترجم 6 نقاط وفقاً للأبجدية العادية ونشتق الحروف. وترسل لنا معلمتنا مقاطع الفيديو التي تسجلها في فصلها ونحاول مساعدة أطفالنا من خلالها، وتصحح ابنتاي لي أخطائي لأنهما أفضل مني في تعلم الأبجدية".

بدوره ذكر سهى إنجة والد آخر أنه تعلم أبجدية برايل من أجل ابنه المعاق بصرياً من خلال آلة كاتبة، مشيراً إلى أنه يؤدي الواجبات المدرسية مع ابنه، وقال: "عندما يرسل معلمنا الواجب يكتب فيه نصوصاً إرشادية، وأعمل مع ابني وفقاً لهذه التعليمات".

وأضاف: "الأمر معقد بعض الشيء لكنه ليس معقداً لدرجة لا يمكن حلها. وفي الوقت الذي يحاول فيه ابني استشعار النص من خلال تمرير إصبعه أثناء أداء الواجب المنزلي، أحاول مساعدته عن طريق تتبع موقع النقاط".