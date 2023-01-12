على مبدأ صفر نفايات.. سيدة تركية تصنع الحقائب من مخلفات الأقمشة

على مبدأ صفر نفايات م ن الإنتاج إلى الشحن ، تقوم السيدة التركية روكسان سرفاتي بتصميم وإنتاج حقائب يد نسائية من نفايات الأقمشة التي تجمعها أثناء سفرها إلى انحاء مختلفة من العالم وتركيا.

وقالت سرفاتي، إنها درست في قسم تصميم الأزياء والمنسوجات في إيطاليا، وأسست علامتها التجارية "Mah-Roc" عام 2016 ، إذ تنتج موضة مستدامة وبطيئة، من خلال تقييم نفايات الأقمشة عبر إعادة تدويرها.

وأضافت أنها بدأت جمع مخلفات الأقمشة أثناء رحلاتها خلال السنتين الماضيتين قبل إنشاء علامتها التجارية الخاصة.

وأوضحت: "لم أتصرف على الفور لأنني كنت بحاجة إلى وقت لمعرفة ما يمكنني فعله عبر تحويل مخلفات الأقمشة، ولاحقا، فضلت صنع الحقائب لمنع هدر مخلفات الأقمشة وحماية البيئة، نظرا لوجود كميات كبيرة من نفايات النسيج في المنسوجات".

وأشار إلى أنها بدأت صناعة الحقائب لإنتاج بضاعة تدوم طويلا ويمكن أن يستخدمها الناس بطرق مختلفة.

وأكدت أنهم يعيدون تدوير نفايات الأقمشة التي ستسبب تلوثا بيئيا عن طريق حرقها وتدميرها من قبل مصانع المنسوجات، وبالتالي إطالة عمرها الافتراضي.

وبيّنت سرفاتي أنها جمعت ما يقرب من 700 كيلوغرام من القماش أثناء رحلاتها داخل تركيا وخارجها.

ولفتت إلى أنهم يرسلون منتجاتهم عن طريق صنع أكياس من مخلفات الأقمشة أيضا بدل المنتجات البلاستيكية، مؤكدة أن أكياس الشحن التي يستخدمونها يمكن أن تتحلل بالطبيعة.

وشددت على أن هدفهم التالي هو الوصول إلى العديد من الدول، والانتشار أكثر في العالم الافتراضي، وتحديث التقاليد التركية في منتجاتهم وتقديمها للعالم.