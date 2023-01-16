3 أصدقاء يعيدون الحياة إلى سيارات كلاسيكية في تركيا

يعمل 3 شبان في ورشة إصلاح سيارات تركية على إعادة نبض الحياة للسيارات الكلاسيكية المتروكة لمواجهة الصدأ بين ركام الخردة، لشغفهم بهذا النوع من السيارات.

بدأ شغف حلمي غوربوز أوزدمير (30 عاماً) بترميم السيارات الكلاسيكية متأثراً بولع والده بتلك الأنواع من السيارات، ليقتني أول سيارة كلاسيكية لنفسه عام 2012 عندما كان طالباً في جامعة إسطنبول، واختار السيارة "فولكس فاغن بيتل" (الخنفساء) موديل 1967.

عدوى غرام السيارات الكلاسيكية سرعان ما انتقلت من أوزدمير إلى صديقيه يونس أولوصوي، وأوميت قويونجو أوغلو.

إعادة الحياة للسيارات

ولم يلبث الأصدقاء الثلاثة أن استأجروا مرآباً لإصلاح السيارات في ولاية دنيزلي جنوب غربي تركيا عام 2015، ليباشروا ترميم وإصلاح السيارات الكلاسيكية التي يبحثون عنها وعادة ما يجدونها بين أكوام الخردة، بعد أن استغنى عنها مُلاكها ورموها جانباً ليأكلها الصدأ.

تفاني الأصدقاء الثلاثة في ترميم السيارات الكلاسيكية، دفع العديد من الميكانيكيين البارعين والاختصاصيين إلى مساندتهم ودعمهم لإحياء تلك السيارات، التي عفا عليها الزمان لإعادتها إلى الشوارع مرة أخرى.

وخلال الفترة الماضية، نجح الأصدقاء الثلاثة في إعادة الحياة لـ 25 سيارة كلاسيكية، باعوا قسماً منها لملاكها الجديرين باقتنائها، لتمويل مشاريع جديدة لهم.

شغف ومثابرة

ومن بين السيارات التي أعادوها للعمل وسارت على الطرق مجدداً، "الخنفساء بموديلاتها 1958 و1960، و1971 و1973 و1997"، و"سيارة سيتروين 2CV موديل 1959" و"فولكسفاغن T1 موديل 1966" و"تويوتا لاند كروزر موديل 1984"، و"لاند روفر موديل 2003".

كما دعم العديد من اختصاصي إصلاح السيارات أوزدمير وأصدقائه، الذين أحضروا السيارات من النماذج التي اتبعوها إلى المرآب وبدأوا في ترميمها عن طريق تفكيك جميع أجزائها.

وفي حديثه لوكالة الأناضول، قال أوزدمير إن "لديه العديد من الأصدقاء المهتمين بالسيارات الخردة، وأنه يتلقى اتصالات من مدن وبلاد مختلفة يعربون فيها له عن إعجابهم بعمله ونيتهم اقتناء واحدة من السيارات التي يرممها، بينما يطلب آخرون إصلاح سياراتهم الكلاسيكية أسوة بالأخريات التي في مرآبه".

وأوضح أن عملهم في المرآب يشبه إلى حد ما إعادة تصنيع السيارات من الصفر، بعد تفكيك كافة الأجزاء قطعة تلو أخرى.

بدوره، أكد أوزدمير أنه يعمل مع زميليه في ترميم وإصلاح السيارات بأنفسهم، ولا يترددون في طلب المساعدة من ذوي الخبرة حين مواجهتهم مشكلة في إصلاح جزء ما من السيارة.

وأضاف: "معظم هذه السيارات كانت في حالة يرثى لها، وما من أحد يمكن أن يفكر في اقتنائها، إلا أننا ثابرنا وبذلنا جهوداً كبيرة لإصلاحها وإعادة الحياة لها، محبة منا بهذه السيارات وجعلناها في حالة مذهلة يمكّن عرضها في المتاحف".

جولة في 11 بلداً

ولفت أوزدمير إلى أنه قام بجولة شملت 11 بلداً بالسيارة "سيتروين 2CV موديل 1959" بعد إصلاحها وترميمها وعودتها للعمل.

وقال أوزدمير: "سافرت على متن سيارة عمرها 60 عاماً في الوقت الذي يتجنب فيه الناس السفر بها بين المدن"، واصفاً تلك التجربة بالمميزة.

وأضاف: "خرجت في جولة مع صديق عام 2019، انطلقنا بها من تركيا ووصلنا إلى ألمانيا ثم عدنا أدراجنا إلى تركيا، في رحلة استغرت 20 يوماً زرنا فيها أيضاً جميع دول البلقان".

ولم يخف أوزدمير رغبته في القيام بجولة مماثلة الصيف المقبل على متن سيارة كلاسيكية أخرى.

من جانبه، أشار زميله يونس أولوصوي إلى العمل الشاق والجهود الجبارة التي تتطلبها عملية ترميم وإصلاح السيارات الكلاسيكية، قائلاً: "نواجه صعوبات وتحديات كبيرة في إيجاد قطع الغيار المناسبة، حيث أننا نلجأ إلى حلول بديلة تأخذ من وقتنا وجهدنا الكثير".

أما زميلهم الثالث، أوميت قويونجو أوغلو، أعرب عن شعوره بالحنين إلى الماضي كلما نظر إلى السيارات الكلاسيكية.

وأضاف قويونجو أوغلو: "نكتب قصصاً جديدة لسيارات كانت شاهدة في وقتها على حكايات عديدة".