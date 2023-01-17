فلسطيني يحول منزله إلى متحف أحجار نادرة بمدينة غزة

في إحدى زوايا منزلة الكائن بمدينة خانيونس جنوبي غزة، يحتفظ الفلسطيني رمضان أحمد أحجاراً تحمل أشكالاً غريبة ومميزة، جمعها على مدار سنوات طويلة من أماكن متفرقة في القطاع.

الفلسطيني أحمد البالغ من عمره 62 عاما، حوّل جزءا من منزله إلى متحف يعرض فيه حصيلته من الحجارة النادرة والأثرية، وفق قوله.

أصبح جمع الحجارة الهواية المفضلة لأحمد منذ أكثر من 15 عاما، وتفرغ لها تماماً بعد تقاعده من وظيفته، ليمنحها كل وقته.

على أريكة في أحد أركان منزله يجلس وأمامه منضدة وضع عليها قطعة قماش بيضاء ليعرض عليها بعض الأحجار ذات القيمة الكبيرة، بينما يضع أخريات في عبوات صغيرة يحتفظ بها.

ويشرح أحمد أنواع الحجارة الذي جمعها من شتى مناطق القطاع، وكيفية حصوله عليها وأهميتها وما يميزها عن غيرها.

** إصرار وشغف

يجمع عاشق الحجارة معظم حصيلته من منطقة المستوطنات الإسرائيلية في مدينة خانيونس جنوبي القطاع (انسحبت منها إسرائيل عام 2005 ضمن خطة الانفصال الأحادي)، ومن شاطئ بحر غزة.

ولا يكترث أحمد لعمره الذي تجاوز الستين عاما، مستمرا بجمع الحجارة والصخور وعرضها في منزله المتواضع، حيث سخّر جل وقته لتلك الهواية ويخرج يوميا لجمعها قبل عرضها في منزله.

قال أحمد إنه يذهب أحيانا إلى الأسواق الشعبية في غزة، حيث يبحث عن الحجارة ويجد بعضها معروضا لدى الباعة بأسعار زهيدة.

ويحرص على اقتناء مزيد من الحجارة والصخور مهما بلغت الكميات ليحافظ عليها من الأشخاص الذين لا يعرفون قيمتها، حسب قوله.

وبابتسامة جميلة ارتسمت على وجهه، يقول أحمد لمراسل الأناضول: "جمع الحجارة هوايتي المفضلة منذ سنوات، وأنا سعيد بهذا ومستمر حتى آخر عمري".

وأضاف: "لا يمنعني كبر سني من المشي لمسافات كبيرة لجمع أكبر عدد من الأحجار القيمة الأثرية والنادرة".

** أثرية ونادرة

لا يدرك الكثير من الناس، وفق أحمد، قيمة الحجارة والصخور التي يجمعها، حيث يقول إنها مهمة جدا، وسبق أن عرضها على خبراء أجانب أكدوا له أنها ذات أهمية كبيرة وأن بعضها نادر.

وعدد لنا أحمد أنواع الحجارة التي يحتفظ بها، قائلا إن منها "حجر العقيق اليماني (حجر من الأحجار الكريمة)، والحجر النيزكي، وحجر سجيل (الذي سقط على أبرهة الحبشي وجيشه بعد مجيئه لهدم الكعبة وذكرت في القرآن بسورة الفيل)".

وذكر أن مجموعة الحجارة لديه، تضم أنواعا رسمت عليها رسومات غريبة تعود لعصور قديمة، وأخرى تحمل ألوانا مميزة وجذابة.

وأوضح أنه بعد سنوات كبيرة من جمع الحجارة اكتسب خبرات واسعة يأمل أن يسخرها في خدمة فلسطين.

يتمنى أحمد، أن يعرض ما جمعه من الحجارة في متحف كبير يبرز قيمتها الأثرية ومميزاتها عن غيرها.