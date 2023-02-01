ولاية "عثمانية" التركية تطلق مسابقة الحمام الزاجل

لطالما كان الحمام الزاجل جزءاً هاماً من التواصل عبر التاريخ، واليوم لا يزال لدى هذه الطيور المحببة العديد من المعجبين الذين يعتنون بها ويخصصون لها أقفاص مناسبة وطعاماً مدروساً على أسطح منازلهم أو داخل بيوتهم. كما تقام للحمام الزاجل مسابقات رائعة، ومن المقرر أن تُطلق إحداها هذا العام في تركيا حيث أعلنت ولاية "عثمانية" التركية عن مسابقة الحمام الزاجل الذي سيغادر البلاد إلى أوروبا.

ومن المعروف أن الحمام الناقل استُخدم للتواصل في الماضي نظراً لقدرته الفريدة على التنقل لمسافات طويلة والعثور على طريق منزله، ما يجعله مثالياً للسباق. وفي هذه المسابقة سيحاول الحمام الزاجل الذي أُطلق من إسطنبول في السباقات التي أقيمت العام الماضي ووصل إلى ولاية "عثمانية" في اليوم التالي، العودة إلى منزله الأصلي في المنافسة التي ستقام في 29 مايو/أيار.

ويُقدَّم للطيور المتسابقة طعاماً خاصاً محضراً من الذرة والبازلاء والأرز والدبس وزيت الزيتون، ويوضع الحمام في أقفاص على أسطح المباني السكنية أو داخل المنازل ويتم تدريب الطيور على رحلتها الطويلة بجعلها تحلق عالياً مرتين في اليوم.

وفي حديثه للإعلام المحلي قال يونس أكداغ رئيس مؤسسة أمانوس لمحبي الحمام الزاجل، إن استخدام هذه الطيور الفريدة يعود إلى العصور القديمة.

وأوضح أكداغ أن الحمام الزاجل لعب دوراً نشطاً وغالباً ما كان يستخدم في الحروب في الماضي، موضحاً أن الاهتمام بهذه الطيور يتناقص تدريجياً مع تطور التكنولوجيا.

وأشار إلى أنهم أسسوا هيئتهم لاستمرار الاهتمام برعاية الحمام الزاجل. وقال: "إن الحمام الزاجل الذي خدم البشرية في العصور القديمة آخذ في النسيان مع تطور التكنولوجيا. لقد أنشأنا مؤسستنا حتى لا ينقرض هذا التقليد القديم وينتقل إلى الأجيال القادمة".

وأضاف: "لدينا سباقين في السنة في فئتي اليافعين والبالغين. وفي هذا السياق، كان لدينا سباق من إسطنبول إلى عثمانية العام الماضي، حيث وصل الحمام الزاجل الذي أطلقناه من إسطنبول صباح السبت، إلى منازله في عثمانية يوم الأحد صباحاً. وهدفنا هذا العام هو بلغاريا أي أننا سننقل الحمام الزاجل من أوروبا إلى القارة الآسيوية".

وأعرب أكداغ عن أن السباق الأول الذي ينظمه اتحاد الحمام التركي سيبدأ من منطقة فيكه في أضنة إلى إسطنبول في 11 مارس/آذار من هذا العام، مشيراً إلى أن الناجحين في هذا الحدث سيتمكنون من المشاركة في المرحلة البلغارية في 29 مايو/أيار.