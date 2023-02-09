السوريون يفقدون منازلهم مجدداً في تركيا بعد الزلزال

هرباً من مأساة قبل سنوات، وجد اللاجئون السوريون أنفسهم يواجهون مأساة أخرى، منذ الاثنين الماضي في تركيا بعد الزلزال المدمر، بعد فقدانهم المنازل التي كانوا يقطونها.

كان لدى رضوان جوري غريزة الاختباء من هدير الطائرات الحربية عندما كان يعيش في سوريا قبل سنوات، لكنه لم يكن مستعداً لمواجهة قعقعة الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة والذي دمر المنزل الذي كان يعيش فيه في تركيا.

انضم الشاب البالغ من العمر 42 عاماً إلى ما يقرب من 4 ملايين سوري عندما نزح مع عائلته من أجل الأمان إلى جنوب شرقي تركيا، وأمضى سبع سنوات في منزل جديد بولاية ديار بكر، التي عانت ذات مرة من هجمات تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، وكانت حياته تعود إلى المسار الصحيح، قبل أن يعيده الزلزال إلى المعاناة مجدداً.

جوري اضطر لقضاء الليلتين الماضيتين مع زوجته وولديه على السجادة الفيروزية للمسجد الكبير القديم في المدينة "جامع أولو". إذ أعيد بناء بيت العبادة الضخم بعد زلزال آخر ضخم منذ ما يقرب من ألف عام لكنه نجا من هذا الزلزال.

ونام المئات الآخرون ورؤوسهم متكئة على بعض الحاجيات التي اصطحبوها معهم من منازلهم، فيما ترضع النساء أطفالهن حديثي الولادة بينما يلعب الأطفال المبتهجون، غير المدركين للمأساة من حولهم، في زوايا مزدحمة في المسجد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال جوري إنه "يشعر بالأمان في الوقت الحالي، لكنه غير متأكد مما سيحدث بعد ذلك"، مضيفاً: "عندما كنا وسط الحرب في سوريا، كنا عند كل تحليق للطائرات الحربية في سماء المنطقة، نقوم بالهرب والاحتماء".

وأضاف:"عندما وقع الزلزال في مثل هذه الساعة غير المتوقعة، لم نكن نعرف ماذا سيحدث بعد ذلك".

وتسببت الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا، الاثنين الماضي، بمقتل 12 ألفا و873 شخصاً، وإصابة 62 ألفاً و شخصاً،937 وفق أحدث حصيلة أعلنت عنها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، صباح الخميس، وذلك في حصيلة غير نهائية، بينما تواصل فرق الإنقاذ عملها في البحث عن عالقين تحت الأنقاض.

مرجان الأحمد من مدينة حلب، تتذكر الحياة في سوريا، حيث كافحت لتأمين لقمة العيش،وهي الآن بالكاد تستطيع النوم مرة أخرى. وقالت الشابة البالغة من العمر 17 عاماً: "لقد نجونا من الموت في سوريا، والآن ضربنا زلزال في تركيا، ولا نستطيع النوم. نحن خائفون. نعيش في خوف من هزة ارتدادية قوية أخرى".

وأضافت الأحمد: "كما أننا قلقون على مصير أقاربنا في حلب، إحدى المحافظات التي عانت من أضرار جسيمة جرار الزلزال في سوريا، مردفة "لدينا أقارب في حلب. هناك كثير من الضحايا وانهارت منازل كثيرة، ومن بين الضحايا أقارب لنا".

وفي أحدث إحصائية معلنة للضحايا جراء الزلزال في عموم سوريا، فقد بلغ عدد القتلى 3162 والمصابين أكثر من 5235 شخصاً.

بدورها، قالت إخلاص محمد إنها :سمعت أخباراً مماثلة عن أقاربها في قرية تقع بين مدينتي حلب وإدلب، مضيفة: "لا يمكننا الحصول على الكثير من المعلومات عنهم"، وأردفت: "هربنا من الحرب من سوريا وحدث هذا الزلزال الآن وفقدنا كل شيء".

وقالت الأم التركية "أيداغول بيتجين" (37 عاماً): إن الجميع في المسجد أصبحوا متماثلين، مضيفة: "نحن هنا مع لاجئين سوريين، وكلنا ضحايا".

يشار إلى أن تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين، بنحو 4 مليون سوري، وتعد المدن الواقعة جنوبي تركيا والقريبة على الحدود مع سوريا من أكثر المدن التي يقطن فيها السوريون إلى جانب إسطنبول.