الطلاب في جميع أنحاء تركيا يتحدون لمساعدة ضحايا الزلزال

لعل من أهم الجوانب الإيجابية النادرة للكارثة التي وقعت جنوب تركيا، أنها وحدت الأمة التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، بما في ذلك طلاب الجامعات الذين سارعوا إلى التطوع بتقديم يد المساعدة وتقديم التبرعات إلى المنطقة من خلال إدارة الكوارث والطوارئ والهلال الأحمر التركي والمنظمات غير الحكومية.

ويلعب طلاب الجامعات والموظفون الأكاديميون في جميع أنحاء تركيا أدواراً حيوية في دعم المجتمعات المحلية التي تحاول التعامل مع كارثة الزلزال.

وقد سارع الطلاب من جميع أنحاء البلاد ليكونوا جزءاً من فرق المتطوعين لإرسال المساعدات والأفراد والمعدات، للمساهمة في جهود الإنقاذ جنوب شرق البلاد، حيث تعرضت عدة مدن لزلزال مدمر يوم الاثنين.

وفي حديث له أمام الإعلام المحلي قال طالب دولي يدرس في إحدى الجامعات التركية: "هذا البلد استضافنا وأعطانا فرصة لتلقي التعليم العالي وبناء حياة ناجحة لأنفسنا ولأسرنا. كيف لا نساعد تركيا في وقت الحاجة؟"

ولا يتوقف دور الجامعات في إدارة الكوارث على إغاثة المجتمعات المتضررة ودعمها من خلال العمل التطوعي فقط، ولكن يصل أيضاً إلى التعليم والبحث في حالات الكوارث.

ومنذ ورود الأنباء عن وقوع زلزال مدمر توجه مئات المتطوعين وعمال الإنقاذ وأعضاء المنظمات غير الحكومية على الفور إلى مطار إسطنبول للانضمام إلى جهود الإغاثة.

وقال متطوع من "كيرك كالة": "قلبنا مع من هم في منطقة الزلزال"، وكان يفيض بالمشاعر أثناء وصفه للمساعدات التي تم تلقيها والأنشطة التي يتم تنفيذها.

كما أطلقت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ "أفاد" نداءً للطلاب متعددي اللغات للتطوع، من أجل تنظيم تبرعات طارئة من المواطنين، للمناطق التي ضربتها الزلازل.

وأطلقت نقابات الطلاب الدوليين في كل أنحاء البلاد حملات للتبرع بالدم في جميع مراكز ومستشفيات نقل الدم بالتنسيق مع فروع الجامعات والمعاهد والأقسام ذات الصلة في المستشفيات والمرافق الصحية، للاستجابة السريعة للحاجة الملحة وسط ارتفاع أعداد المصابين.

وأطلقت الجامعات الخاصة حملة إغاثة تضامناً مع المتضررين من الزلازل التي طالت مناطق متعددة في سوريا. وتشمل الحملة جمع التبرعات بالإضافة إلى جمع الأغذية والأدوية والبطانيات فضلاً عن توفير العلاج الطبي المجاني للمصابين.

كذلك ضربت العديد من الجامعات في اسطنبول مثالاً للتضامن أيضاً، من خلال حملة المساعدات التي انطلقت بدعم من فرع الهلال الأحمر في منطقة غونغورين في حرم جامعة داوود باشا بتنسيق من إدارة جامعة يلدز التقنية، حيث تم إرسال 22 شاحنة من الإمدادات إلى ضحايا الزلزال في المنطقة.

وتجاوزت التبرعات النقدية المقدمة إلى فرع الهلال الأحمر في غونغورين بالتعاون مع إدارة الجامعة 22 مليون ليرة تركية بدعم من الطلاب والموظفين والمؤسسات والمنظمات ورجال الأعمال.

كما تم إنشاء مجموعة ترجمة فورية عبر الإنترنت في الجامعة للعمل كمترجمين لفرق الإنقاذ القادمة من الخارج. وذهب فريق مكون من 22 شخصاً من جامعة بوغازيجي إلى منطقة الكارثة في اليوم الثاني من الزلزال. وبالمثل، نقلت حافلتان صغيرتان أرسلتهما الجامعة إلى المنطقة لمساعدة ضحايا الزلزال، النازحين وعائلاتهم إلى إسطنبول.

وأعلنت جامعة إسطنبول عن إرسال الإمدادات التي أحضرها المواطنون إلى خيمة طوب كابي للإغاثة من الكوارث، إلى المنطقة بالتعاون مع إدارة الكوارث والطوارئ وبلدية الفاتح.

كما انطلق فريق مكون من 19 شخصاً يتكون من أعضاء هيئة التدريس في كلية الهندسة بجامعة إسطنبول، وموظفي منسق وحدة البحث والإنقاذ للكوارث وحالات الطوارئ بالجامعة والمتطوعين، إلى الولايات الجنوبية.

من ناحية أخرى، وفي نطاق الحملة التي أطلقتها الجامعة، تم تحديد المركز الثقافي الطلابي في الحرم الجامعي في أفجيلار ومكتب منسق الحرم الجامعي في بويوك جكمجة ومبنى كلية الطب التابع لجامعة جراح باشا، كمراكز لجمع المساعدات. وقد تم بالفعل إرسال شاحنتين من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة من هذه المراكز.

وقام 220 نادي طلابي بجامعة مرمرة بجمع حوالي 15.300 صندوقاً من المساعدات الإنسانية في الحملة التي نُفذت بتشجيع من إدارة الجامعة.

وتم تسليم المساعدات المكونة من الاحتياجات الأساسية، إلى سلطات مديرية الشباب والرياضة في إسطنبول، لإرسالها إلى منطقة الزلزال بتسع شاحنات.

كما توجه فريق البحث والإنقاذ بجامعة مرمرة المؤلف من 20 عضواً، والمكون من موظفي الجامعة وطلاب نادي الدفاع المدني، إلى هطاي في اليوم الأول من الزلزال للقيام بأنشطة البحث والإنقاذ والإغاثة.

وشارك أكثر من 300 طالب وحوالي 100 موظف في أعمال الفرز والتعبئة والنقل لمنظمة الإغاثة في جامعة إسطنبول ميديبول.

وانطلقت التبرعات المكونة من مولدات كهربائية وطرود غذائية ومستلزمات النظافة ومنتجات الأطفال والملابس ومنتجات التدفئة ومواد الإيواء، إلى قهرمان مرعش وهطاي في شاحنتين نظمتهما وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي للجامعة التركية.

وبينما يعمل في المنطقة فريق إغاثة متطوع مكون من 100 شخص، يتألف من أطباء يعملون في كلية الطب والمستشفى بجامعة إسطنبول مدينيات، تم تنظيم حملة مساعدات مشتركة من قبل إدارة الكوارث والطوارئ والهلال الأحمر التركي في بهو المكتبة في مبنى الجامعة.

وفي حملة المساعدات التي انطلقت في جامعة ابن خلدون بالتعاون مع إدارة الكوارث والطوارئ والهلال الأحمر، تم إرسال شاحنة واحدة من مواد الإغاثة معبأة من قبل فريق متطوع يضم 150 طالباً إلى المنطقة بعد حوالي 40 ساعة من الزلزال بتنسيق من بلدية باشاك شهير.

هذا ويتم توفير التدريب عبر الإنترنت حول مواضيع تتعلق بالزلازل والدعم النفسي من قبل أخصائيي الصحة العقلية، لأولئك الذين يرغبون في تقديم الدعم النفسي طوعاً في المنطقة.

وبالمثل، يقوم الطلاب الأتراك الذين يعيشون في أوروبا والجمعيات الطلابية الدولية العاملة في تركيا، بجمع المساعدات العينية والنقدية للضحايا.