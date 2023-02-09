تركيا.. أرض التراحم والتآخي

مع إرسال العديد من المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة بالزلزال، أظهر الشعب التركي مرة أخرى المعاني الحقيقية للتراحم والتعاطف والتآخي.

استيقظت تركيا صباح الإثنين على يوم ممطر قاتم ومظلم، وسط ركام متناثر وجثث طوتها الأنقاض جراء الزلازل الهائلة التي ضربت جنوب البلاد وخلفت أكثر من 14.000 قتيل.

وبلغت قوة الزلازل التي ضربت وسط البلاد وجنوبها 7.7 و 7.6 درجة على التوالي، وتركزت في ولاية قهرمان مرعش وشملت 10 ولايات بالعموم بما في ذلك أضنة وأديامان وديار بكر وغازي عنتاب وهطاي وكيليس وملاطيا وعثمانية وشانلي أورفا، وأثرت على أكثر من 13 مليون شخص.

من جهتها أعلنت تركيا فترة حداد وطني لمدة 7 أيام بعد الكارثة المدمرة.

وبسبب الهزتين القويتين وما تبعهما من أكثر من 1100 هزة ارتدادية، لقي أكثر من 14 ألف شخص مصرعهم وأصيب ما يقرب من 64 ألفاً آخرين، وفقاً لآخر إعلان صادر عن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ "أفاد" يوم الخميس.

ولا تزال جهود الإغاثة في تركيا مستمرة بكثافة حيث يساند الناس بعضهم في محاولة لتخفيف الجراح التي سببتها الزلازل. وبدأت جميع أنواع المساعدات والدعم المالي من جميع أنحاء العالم بالتدفق إلى المناطق المتضررة.

والحقيقة أن المساعدين الذين حاولوا مساندة الناس والتخفيف من آلامهم ليسوا بشراً خارقين يرتدون عباءات سحرية أو يتمتعون بقوى خارقة، إنما هم أبطال حقيقيون جلهم من الأمهات والآباء والمعلمين والطلاب والأطباء وعمال المناجم والمراهقين وحتى الأطفال.

وفي تطبيق حرفي لمعنى المثل القائل بأن "الأبطال الحقيقيين يظهرون في أوقات المآسي"، اتخذ الكثير من الناس إجراءات دون تردد، لإلهام الأمل وتقديم الراحة لمن هم في أمس الحاجة إليها. وبينما توحد المواطنون معاً في أعقاب الزلازل المدمرة، ظهرت أيضاً القصص التي أذابت القلوب وعززت الآمال بالإنسانية.

لمسة محبة دافئة عبر رسائل الطرود التي جمعتها حملات الإغاثة

في الوقت الذي تم فيه جمع أطنان من المساعدات من خلال الحملات التي أُطلقت لمساعدة ضحايا الزلزال من جميع أنحاء تركيا، كانت الرسائل القصيرة التي كُتبت على المساعدات المرسلة عاطفية للغاية، حيث كشفت الكلمات التي كتبها المرسلون وخاصة الأطفال الذين دعموا حملة المساعدات بألعابهم ودفاترهم وقصصهم، مدى التضحية والبذل والخير في الشعب التركي العظيم.

وعلى سبيل المثال، تبرع جان وإديل وهما من ولاية أدرنة الشمالية الغربية، بألعابهما لدعم الحملة الخيرية التي تستهدف الأطفال المتضررين من الزلزال. وقالوا في رسالتهم إلى ضحايا الزلزال "أصدقائي الأعزاء، نتمنى أن تكونوا سعداء بالألعاب التي أرسلناها. نحن نحبكم وقلوبنا معكم".

كما كتبت فتاة صغيرة ذات قلب كبير اسمها لينا على الألعاب التي تبرعت بها أثناء دعمها لحملة المساعدات التي أطلقت في أنطاليا: "كل المحبة من لينا. نحن دائماً معك. أتمنى أن تكون ألعابي قد جعلتك تشعر ببعض السعادة".

ومن بين الملاحظات الواردة من الأطفال أيضاً، أُرسلت قطعة من الورق كتب عليها "أتمنى أن يكون لديك منزل مثل هذا" بجوار رسم منزل، بالإضافة إلى بعض النقود المثبتة على لعبة أرنب صغيرة.

كما تم في تركيا التي أعلنت أسبوعاً من الحداد على ضحايا الزلزال، تعليق التعليم في جميع أنحاء البلاد، وأُخليت مساكن الطلبة التي تديرها المديرية العامة للتعليم العالي وهيئة مهاجع الطلاب، من أجل توفير المأوى لضحايا الزلزال. وأثناء عودتهم إلى منازل عائلاتهم، ترك الطلاب المقيمون في المهاجع متعلقاتهم الشخصية والكثير من الطعام لضحايا الزلزال لاستخدامها. وضربوا بذلك مثالاً نادراً للتعاطف مع ملاحظات ورسائل قصيرة على المواد جاء فيها "كل شيء لك، لا تتردد في الاستخدام أو تناول الطعام".

كما ازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بأمثلة عن التراحم والتضحية والإيثار إذ قال أحد المستخدمين إنه اشترى قفازات لابنته، لكنها آثرت إرسال القفازات إلى ضحايا الزلزال.

وقال آخر إن "تركيا هي أرض التراحم والتآخي". وهو ما يمثل أفضل توصيف للطبيعة الحقيقية لتركيا والأمة التركية.

الناجون السابقون يساعدون الضحايا

ولا تزال ذكريات الناجين السابقين من الزلزال والذين عانوا من نفس الألم، حيةً إذ سارعوا بعد الزلازل التي ضربت قهرمان مرعش لمساعدة من عاش تجاربهم المأساوية.

وقد تبرع ألب أرسلان إيفا دمير الطفل الصغير في ولاية دوزجه الشمالية الغربية، والذي نجا من زلزال العام الماضي، بمصروف جيبه لجهود الإغاثة لأقرانه بعد أن شعر بالحزن لدى مشاهدته الدمار على شاشة التلفزيون.

وقبل شهرين فقط اضطر دمير للبقاء في الخيام التي أقامتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية بعد زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب دوزجة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأخبر الطفل البالغ من العمر 9 سنوات والدته سينام دمير، أنه يريد إرسال الأموال الموجودة في حصالته إلى أقرانه. كما لمس الصبي قلوب موظفي الهلال الأحمر التركي بالرسالة التي كتبها للناجين.

"كنت خائفاً للغاية عندما حدث زلزال في دوزجة. وكان لدي نفس الخوف عندما سمعت عن الزلزال في العديد من مدننا. ولهذا قررت إرسال مصروف الجيب الذي قدمه كبار السن إلى الأطفال هناك، إليكم".

وأضاف "لا بأس إذا لم أشترِ الشوكولاتة هنا. يجب ألا يشعر الأطفال بالبرد أو الجوع. سأرسل ملابسي وألعابي إلى الأطفال في مناطق الزلازل".

وفي منطقة "صندقلي" في ولاية أفيون قره هصار، قام طفلان بتسليم مصروفهما إلى فرق البلدية لتوصله إلى ضحايا الزلزال. وسلمت شوال قره أرسلان البالغة من العمر 14 عاماً وعدنان إمرة أوزيوماك البالغ من العمر 13 عاماً مبلغ 225 ليرة تركية من مدخراتهما إلى السلطات لدعم ضحايا الزلزال.

وقال عدنان إمرة اوزيوماك: "لقد جلبنا مصروف الجيب الذي ادخرناه، لحملة الإغاثة من الزلزال وقمنا بتسليمه إلى فرق شرطة بلدية صندقلي. نتمنى ألا يشعر الأطفال بالبرد وأن يكونوا بحالة جيدة".

وفي رسالة أخرى جاءت على طرد أتى من ولاية يالاوا الشمالية الغربية، كتبت إحدى الأمهات الحزينات التي توفي ابنها أثناء خدمته في الجيش التركي "الجوارب التي لم يستطع شهيدي ارتداءها".

وأضافت في بطاقة أخرى: "أرسل هذا الطرد من مواردي المحدودة، وسوف يدفأ قلبي عندما ترتدي المعطف الذي أرسلته"

وبالرغم من مرور هذه الأيام المظلمة والمؤسفة، إلا أننا نشهد فيها خيراً كثيراً إضافةً إلى الغم والأحزان. وأعتقد أن شعاع الأمل الذي ينشره الأبطال الطيبون والحقيقيون أقوى من سواد المحنة بل وسيتغلب عليه. وأريد أن يصدق الناس كلهم تلك الحقيقة لأنه إذا فقدنا الإيمان والأمل، فما الذي يتبقى من البشرية؟