قام فريق الإنقاذ الإسباني، الذي يساهم في إغاثة المنكوبين وإخراج العالقين تحت أنقاض المناطق المتضررة بالزلزال في تركيا، بمشاركة صورة لفطائر طازجة قدمها لهم السكان المحليون، وذلك للتعبير عن الامتنان والشكر لجهودهم الهائلة في مساعدة فرق الطوارئ.

ووصف الفريق الإسباني السكان المحليين بأنهم "أبطال حقيقيون".

وجاء في مقتطفات من رسالة الوفد الإسباني: "لقد أوقفونا على الطريق لتسليمنا هذه المواد الغذائية. إنهم لا يسمحون لنا بدفع ثمن الإفطار أو حتى الحلوى. الجميع مكرس لمساعدة فرق الطوارئ. يجب ألا ننسى أنهم هم الأبطال الفعليون وأننا نحن فقط مصادر الأمل لهم".