الزلازل المدمرة جنوب تركيا هزت ملايين القلوب

تغيرت حياة الملايين في جميع أنحاء تركيا إلى الأبد يوم الاثنين، بعد أن هزَّ زلزالان تفصل بينهما 9 ساعات بقوة 7.7 و 7.6 درجة المنطقة الجنوبية، ما يمثل "كارثة القرن".

ومع فجر يوم الإثنين الساعة 4.17 صباحاً، ضربت إحدى أكثر الكوارث فتكاً في العالم المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا وشمال سوريا، والتي وصفها الرئيس رجب طيب أردوغان بأنها "كارثة القرن".

وكان مركز الزلزال الأول بقوة 7.7 درجة في منطقة بازارجيك، تلاه زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب ولاية غازي عنتاب جنوب شرق البلاد. في حين ضرب زلزال ثالث بقوة 6.5 درجة غازي عنتاب للمرة الثانية. وكانت الكارثة التي هزت البلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة لا تزال حديثة، عندما ضرب زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ولاية قهرمان مرعش وسط تركيا.

ودمرت الزلازل المباني بجميع أنواعها وقتلت آلاف الأشخاص في جنوب تركيا وشمال سوريا.

واليوم هو السادس من عمليات البحث والإنقاذ، حيث لا يزال رجال الإغاثة يتدافعون عبر الأنقاض بحثاً عن ناجين، بالرغم من تلاشي الآمال حيث مر أكثر من 5 أيام على الزلازل المدمرة.

وقضى عشرات الآلاف من الأشخاص ليلة خامسة شديدة البرودة في ملاجئ مؤقتة، بعد أن فقدوا منازلهم. وقتل أكثر من 20 ألف شخص على الأقل وأصيب عشرات الآلاف.

وتضرر بفعل الزلازل أكثر من 13 مليون شخص يقيمون في 10 ولايات بما في ذلك أضنة وأديامان وديار بكر وغازي عنتاب وهطاي وكيليس و ملاطية وعثمانية وشانلي أورفا. وشعرت عدة دول في المنطقة منها سوريا ولبنان، بالهزات القوية التي ضربت تركيا في أقل من 10 ساعات.

وفي حديثه في كيليس، قال أردوغان يوم الخميس إن إجمالي 6.444 مبنى انهار في منطقة الزلزال.

وقال نائب الرئيس فؤاد أوقطاي أثناء حديثه في البرلمان، إن "الزلزال أثر على مساحة تقارب 110 ألف كيلومتر مربع وهذا يساوي أو يزيد عن مساحة العديد من البلدان في أوروبا.

وأضاف: "هذا الزلزال هو ثالث أكبر زلزال يحدث منذ زلزال الأناضول الكبير عام 1668 وزلزال أرزينجان عام 1939 في الأناضول 2000 عام".

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ أنه تم نصب 97.973 خيمة عائلية لإيواء الناجين، كما تم إرسال فرق الإنقاذ والبطانيات والخيام وفرق الدعم الغذائي والنفسي إلى المناطق المتضررة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال 10.363 مركبة ، بما في ذلك الحفارات والجرارات والجرافات، إلى منطقة الكارثة. وأضافت إدارة الكوارث والطوارئ أن فرقاً في شانلي أورفا وكيليس أنهت عمليات البحث وتم إعادة توجيهها إلى ولايات أخرى.

الحكومة والشعب التركي يتحدان للمساعدة

قال وزير البيئة والعمران وتغير المناخ مراد كوروم خلال تفقده المناطق المنكوبة: "إن الحكومة والشعب جنباً إلى جنب، سيتغلبان على هذه الكارثة، وسنواصل التعافي معاً".

وفي معرض نقل تعازي أردوغان قال الوزير: "عمل المساعدات الإنسانية مستمر، وقد وصلت فرق الإنقاذ لدينا إلى القرى التي يتعذر الوصول إليها بخمس مروحيات. ويتم تلبية احتياجات جميع القرى في وقت واحد، بينما تجري أنشطة البحث والإنقاذ على قدم وساق مع 16.900 فرد دون انقطاع".

وزف البشرى للناجين بعد أن تدمرت منازلهم قائلاً: "من خلال وكالة الإسكان المدعومة من الدولة توكي، سنقوم ببناء منازل من طابق واحد بمساحة 105 متر مربع تتضمن 3+1 غرفاً لإخواننا وأخواتنا المتضررين من الكارثة، كما فعلنا بعد الكوارث السابقة".

وأكد كوروم بالقول "سنبدأ اليوم في توفير كهرباء جزئية بمولدات كهربائية وسنتابع إمدادات المياه. وسيتم إصلاح دورات المياه التابعة لبلدية غازي عنتاب، وسنلبي أيضاً احتياجات الحيوانات". مشيراً إلى أن أعمال تقييم الأضرار قد اكتملت بالفعل.