أسبوع على الزلزال.. تواصل الدعم العربي لتركيا وسوريا

مع مرور الأسبوع الأول على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، لا يتوقف العالم العربي عن دعمهما بمواجهة الكارثة، وذلك عبر زيارات مسؤولين وإصدار بيانات الدعم وتبرعات رسمية وشعبية وتواصل إرسال مساعدات إغاثية وفرق بحث وإنقاذ.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي اليوم التالي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة وهي، أضنة، أديامان، ديار بكر، غازي عنتاب، هطاي، قهرمان مرعش، كيليس، ملاطية، عثمانية وشانلي أورفة.

السعودية

ارتفع عدد المشاركين بحملة تبرعات شعبية أُطلقت في السعودية لإغاثة سوريا وتركيا، إلى مليون و23 ألفا و406 متبرعين، بحصيلة أولية تجاوزت 311 مليونًا و841 ألفًا و204 ريالات (نحو 83 مليون دولار).

جاء ذلك بحسب رصد الأناضول حتى الساعة 22:45 (ت.غ) من مساء الأحد، لبيانات منصة "ساهم" السعودية (حكومية)، المسؤولة عن "الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا"، التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة (حكومي) في 8 فبراير.

وتأتي حصيلة المشاركات والتبرعات الأولية التي رصدتها الأناضول بعد نحو 5 أيام من انطلاق حملة الإغاثة، الأربعاء، غداة توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بذلك.

كما غادرت مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة، وتحمل على متنها تجهيزات طبية متنوعة بقيمة تزيد عن 36 مليون ريال سعودي تشتمل مساعدات طبية، وفق وكالة الأنباء السعودية.

قطر

عقب لقائه الرئيس التركي في إسطنبول، الأحد، أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر تويتر، دعم بلاده وتضامنها مع "الأشقّاء" جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، مؤكدًا مساهمة الدوحة في جهود الإغاثة.

وتعدّ هذه الزيارة الأولى لزعيم أجنبي إلى تركيا، منذ وقوع الزلزال.

وأعلنت الخطوط الجوية التركية في بيان أنها نقلت الأحد 46 طنًا من المساعدات الإنسانية القطرية إلى ولاية أضنة لتوزيعها على ضحايا الزلزال جنوبي تركيا.

كما أعلن صندوق قطر للتنمية (حكومي) في بيان، الأحد، تقديمه دعمًا لعمليات الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" المستمرة، من أجل إنقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال في سوريا.

ويشمل الدعم "إصلاح سيارات الإسعاف العاملة على مدار الساعة والمخصصة لنقل الجرحى إلى المستشفيات، وتوفير الوقود لتشغيل المركبات الثقيلة، والمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ وتوفير الاحتياجات اللوجستية المطلوبة حتى تستكمل فرق "الخوذ البيضاء" أعمالها في إنقاذ الضحايا، بحسب البيان ذاته.

الإمارات

أجرى وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، الأحد، زيارة إلى المناطق المتضررة من الزلزال في جنوبي تركيا.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، فإن الوزير عبد الله بن زايد، تفقّد المناطق المتضررة في ولاية كهرمان مرعش، ومقر الفريق الإماراتي للبحث والإنقاذ في الولاية.

وخلال الزيارة، التقى وزير خارجية الإمارات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في كهرمان مرعش، وفق المصدر نفسه.

ونقلت الوكالة الإماراتية عنه تأكيده على وقوف بلاده إلى جانب الشعب التركي وتقديم الدعم والمساعدة المطلوبة لغوث المنكوبين جراء هذه الكارثة الإنسانية.

كما أعلنت حملة جسور الخير في الإمارات، جمع أكثر من 30 ألف طرد غذائي وكميات كبيرة من الملابس الشتوية والأغطية والاحتياجات الإنسانية، لصالح المتأثرين من الزلزال في سوريا وتركيا، وفق الوكالة.

الأردن

أعلنت الخارجية الأردنية في بيان، الأحد، تسيير طائرتين عسكريتين إلى مطار أضنة التركي، وعلى متنهما 480 خيمة عائلية من أصل 10 آلاف، لمساعدة المتضررين من الزلزال، بناء على توجيهات ملكية.

وخلال الأيام الماضية، أرسل الأردن عددًا من طائرات المساعدة إلى تركيا، ومستشفى عسكريًا ميدانيا مجهّزًا بالكامل إلى قهرمان مرعش.

موريتانيا

غادرت طائرة مساعدات موريتانية، الأحد، مطار العاصمة نواكشوط متوجهة إلى تركيا للمساهمة في إغاثة المتضررين من الزلزال، بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق وكالة الأنباء الموريتانية.

اليمن

عقب اجتماع بالعاصمة السعودية الرياض، أعرب مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في بيان، عن تضامنه الكبير مع تركيا وسوريا في مواجهة الزلزال.

السودان

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الأحد، تقديم بلاده كميات من مواد الإيواء دعما لجهود الإغاثة والخدمات للمتضررين من الزلزال في تركيا، وسيتم نقلها بجسر جوي ينطلق من الخرطوم.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع السفير التركي لدى السودان إسماعيل تشوبان أوغلو، بحسب بيان صدر عن مجلس السيادة.

ومنذ وقوع الزلزال، أعلنت 16 دولة عربية رسميًا إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لدعم تركيا، هي السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، مصر، لبنان، الجزائر، الأردن، البحرين، ليبيا، تونس، فلسطين، العراق، موريتانيا، السودان، سلطنة عمان.

وتوالت الإعلانات العربية الرسمية بشأن تبرعات مساندة لتركيا وسوريا، أبرزها الجمعة، حيث أعلن أمير قطر التبرع بـ 50 مليون ريال قطري (14 مليون دولار)، وقبلها الجزائر بـ 45 مليون دولار.