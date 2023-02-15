عقب كارثة تركيا.. الناجون من الزلزال يصفون لحظات الرعب ويتحدثون عن معجزات

بعد نجاتهم من الزلازل المدمرة التي حاصرتهم تحت الأنقاض لأيام، يروي بعض ممن قدرت لهم الحياة محنتهم التي عاشوها في "كارثة القرن" التي ضربت 10 ولايات تركية في 6 فبراير/شباط.

ولا يزال رجال الإنقاذ يواصلون الحفر بين الأنقاض، وتحتها حتى لحظة إعداد هذا المقال الأربعاء، وهو اليوم التاسع بعد الزلزال، على أمل العثور على المزيد من الأشخاص على قيد الحياة بعد أكثر من أسبوع من وقوع زلزالين جنوب شرق تركيا.

وفي غضون ذلك، يتشبث الناجون بالحياة في المستشفيات، إذ يتم علاجهم من الإصابات والصدمات التي تعرضوا لها جراء قضائهم ساعات أو أيام تحت قوالب الخرسانة وحطامها.

ومن بين الناجين حاجي بيرم كور أوغلو الذي كان في المنزل مع ابنه البالغ من العمر 9 سنوات عندما ضربت الهزات الأرضية ولاية ملاطية، وهما يتلقيان الآن العلاج في مستشفى بإسطنبول بعد أن نقلتهم طائرة عسكرية.

ويتذكر كور أوغلو لحظات الرعب التي عاشها مع ابنه الصغير في منزلهم في الطابق الخامس في مبنى سكني من 6 طوابق.

ومع أن الزلازل ليست غريبةً على كور أوغلو إذ شهد زلزال عام 2020 الذي ضرب ملاطية وإيلازيغ، لكنه أكد للإعلام أنه لم ير مثل هذا "الدمار".

ويتذكر الرجل تلك اللحظات المخيفة قائلاً: "عندما شعرت بالهزات، أمسكت ابني وركعنا بجوار السرير ثم انحنينا والتحفنا الغطاء" في إشارة إلى تحركه العفوي للحماية التلقائية من الحطام المتساقط أثناء الزلازل.

ويستريح قليلاً قبل أن يكمل: "غطيت ابني ولم يستغرق الأمر سوى ثوانٍ قبل أن ينهار المبنى. ما زلت أتذكر تلك الضوضاء. أغمضت عيني وعندما فتحتهما مرة أخرى، كنا مدفونَيْن تحت الأنقاض. كُسرت ساق ابني بسبب سقوط باب خزانة الملابس عليه، وكنت محاصراً في مكان ما بين الحائط وخزانة الملابس. بقينا تحت الأنقاض لمدة 4 ساعات تقريباً قبل أن يأتي أصدقائي ويخرجونا. إنها مشيئة الله من دون شك أن تم إنقاذنا مبكراً لأننا لا زال لدينا مزيداً من العمر لنعيشه في هذا العالم".

وعندما ضرب الزلزال المدينة مرة أخرى بعد ساعات قليلة، كان كور أوغلو في عيادة الجراحة من أجل ابنه، وتم إجلائهم من هناك أيضاً ونقلوا أخيراً إلى إسطنبول.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع حضر الرئيس رجب طيب أردوغان إلى المشفى الذي يتلقى به كور أوغلو العلاج مع ولده ليتفقد الناجين، وقال كور أوغلو: "عندما رأيناه نسينا ألمنا. أخبرنا ألا نقلق وأنهم سيفعلون كل ما في وسعهم من أجلنا".

وبالمثل، كان طه إردم البالغ من العمر 17 عاماً من بين الناجين القلائل الذين تم العثور عليهم في مبنى سكني حيث لقي 47 شخصاً حتفهم في الزلزال الذي وقع في ولاية أديامان.

واستيقظ في الصباح الباكر من هزة عنيفة جعلته يندفع نحو الباب بقوة ليصيب رأسه ويفقد الوعي. وعندما استيقظ مرة أخرى على صراخ المستأجرين الآخرين، رأى كميةً كبيرةً من الحطام تتساقط عليه، وتحاصر ساقه.

وراح طالب المدرسة الثانوية يحاول إلهاء وقته بهاتفه الخلوي الذي كان بجواره، في انتظار انجلاء المحنة ووصول الإنقاذ وقرر تصوير "فيديو أخير".

وقال في الفيديو "الأخير": "سأموت. لدي أشياء كثيرة يؤسفني أنني قمت بها. ليغفر الله ذنوبي". لكن أقاربه وجدوه تحت الأنقاض مع والديه بعد حوالي ساعتين من الكارثة، وتم إنقاذ الثلاثة أحياء، ليصرح في وقت لاحق: "كنت أشعر وكأنني في نعش".

عائشة يالجين، أم لخمسة أبناء تبلغ من العمر 45 عاماً في منطقة بسني بولاية أديامان، كانت مع زوجها و3 من أولادها عندما تعرضت شقتهم في الطابق الثاني للزلزال. وتتذكر يالجين التي هُرس كتفها تلك اللحظات بكثير من الألم قائلةً: "ابنتي وابني كانا محاصَرين تحت خزانة الملابس".

"لم أشعر بذراعي. كان زوجي قريباً وطلب مني التمسك من أجل أطفالنا، وفعلت ذلك. وأخيراً، زحفنا إلى بر الأمان". مشيرةً إلى أنها لم تنس الصراخ الذي سمعته عندما كانت تحت الأنقاض.

"فكرت لأول الأمر في أولادي. كان بإمكاني الخروج بسهولة لو لم يكونوا هناك، لكنني بقيت. كُسرت ذراعي وقلت في نفسي ألمها سيزول، لكن لا يمكن أن أنسى ألم فقدان أولادي مدى الحياة".

أمضى رجب قنديل البالغ من العمر 61 عاماً، 72 ساعة تحت الأنقاض في قهرمان مرعش حيث كان يعمل حارساً ليلياً في أحد المصانع.

وروى قنديل الذي يخضع الآن للعلاج في مستشفى بولاية قونية، كيف أمضى ساعات في الدعاء والابتهال لله تعالى: "ركضت إلى الباب عندما وقع الزلزال لكنني لم أتمكن من فتحه. كان هناك كرسيان بذراعين في الغرفة التي كنت فيها وسحبتهما بجوار طاولة فولاذية. جثوت بينهما وسقطت قطعة من الخرسانة فوقي وخلال اللحظات الأولى من الكارثة "لم أستطع التحرك". وبينما كنت أنتظر الإنقاذ رحت أدعو الله وأصلي وأردد عبارة الله أكبر. وعندما تم إنقاذي كنت بالكاد أسير فقد كنت عطشاناً وجائعاً. تكاد تعتقد أن الموت سيكون أفضل من الوقوع هناك".

كانت سونغول غوكسو البالغة 19 عاماً، تقيم في سكن طلابي عندما ضرب الزلزال المبنى المكون من 7 طوابق. وظلت لمدة 3 أيام محاصرة تحت الأنقاض في ولاية أديامان، قبل أن تصل مجموعة من عمال المناجم من ولاية زونغولداك الشمالية وينقذوها وهي على قيد الحياة. ونقلت غوكسو إلى مستشفى في العاصمة أنقرة لكنها فقدت ساقيها إذ اضطر الأطباء إلى بترهما لإنقاذ حياتها.

"لقد كنت محاصرة هناك مع صديقتي سنام. كنا خائفتين للغاية وعانقنا بعضنا وبقينا ندعو الله وننتظر. حاولنا أن نظل مستيقظتين. وبعد أن سمعت صوت والدي في الخارج أدركت أن هناك أملاً في الإنقاذ، حيث هرع والدها الذي كان يقيم في قرية أديامان، إلى السكن بعد الزلزال الذي لم يُلحق أضراراً بقريتهم.

تولاي بارلاك غون هي أم لثلاثة أطفال، تدفع ابنها صالح في عربة تسوق مفروشة بالبطانيات، بجوار المباني المنهارة إلى خيمة حيث يحتمون، في محاولة لرفع معنويات أطفالها بعد الزلزال. وقالت وهي تداعب صالح البالغ من العمر 3 سنوات وتعانق ابنها الأكبر: "إنه يحب عربة التسوق لأنها تشبه عربة الأطفال. نحاول أن نتغلب على المصيبة بهذا الشكل"، وأعربت عن أمنيتها ووجهها مكتسٍ بالإرهاق: "ليعيننا الله. أتمنى أن تنتهي هذه الأيام ونعود إلى المنزل".

مع شقيقتها ووالدتها في هطاي، تجلس بارلاك غون البالغة من العمر 38 عاماً في الخارج وتتحدث وهي تطبخ الحساء في الشارع على موقد: "يقضي الأطفال الوقت مع بعضهم ومع أبناء عمومتهم. إنه أمر صعب حقاً. هم يبكون كل يوم. نحاول أن نكون أقوياء من أجلهم. نفسيتهم مدمرة. يقولون لا نريد أن نعيش هكذا. أريد غرفتي. أريد ألعابي. أريد أن أعيش في منزلي. نجحنا في إيجاد طريقة لتعزيتهم ".

هذا وقد أفادت المستشفيات أنها تعالج الآن أعداداً متزايدةً من المرضى الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة بعد تعرضهم لإصابات شديدة في أعقاب الزلزال مباشرة.

ومن حسن الحظ أن منزل بارلاك غون لا يزال قائما على الأقل، مع تأكيدها أن "معظم متعلقاتنا تضررت، بعضها دمر ولكن الحمد لله المنزل في حالة جيدة. وسنقوم تدريجياً بتنظيفه شيئاً فشيئاً". موضحةً إنها في المرة الأولى التي دخلت فيها منزلها بعد الزلزال، كانت تبحث عن بطانيات لأطفالها.

وتختم المرأة المنكوبة بالقول:"الفكرة الأولى في ذهني كانت أولادي. نحاول البقاء على قيد الحياة من أجلهم. هم أملنا. لقد اعتدنا على مشاهدة الزلازل والكوارث المماثلة على التلفزيون ولكننا لم نتخيل أبداً أننا سنمر بهذا يوماً ما. البشر ضعفاء ويمكن أن يتعرضوا لأي شيء في أي وقت".