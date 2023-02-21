متحف "زيوغما" للفسيفساء وآثار غوبكلي تيبيه ينجوان من الزلازل الهائلة

تهاوت العديد من المباني جنوب تركيا بعد أن ضرب زلزالان كبيران المنطقة في 6 فبراير/شباط، في حين نجا كل من متحف غازي عنتاب للفسيفساء وهو واحد من أكبر متاحف الفسيفساء في العالم، و آثار غوبكلي تيبيه في شانلي أورفا والتي تعتبر نقطة الصفر في التاريخ، من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنطقة.

وقال مدير متحف زيوغما للفسيفساء أوزغور جوماق للإعلام المحلي: "لم يلاحظ أي ضرر في الفسيفساء ولا في بناء المتحف". مضيفاً أن المتاحف الأخرى في المدينة ظلت على حالها أيضاً. وقال جوماق إن مسؤولي وزارة البيئة والعمران والمناخ، قاموا بفحص الأعمدة الهيكلية للمبنى والعوارض الإسمنتية والعناصر الهيكلية الأخرى.

وأكد: "لم ترد أنباء عن خسائر فى الأرواح بين العاملين لدينا أيضاً".

هذا ولم يلحق أي ضرر بمنطقة تاريخية أخرى هي غوبكلي تيبيه التي تقع في بلدة أورنجيك في ولاية شانلي أورفا. حيث قال أيدين أصلان مدير الثقافة والسياحة في الولاية: "بقيت منطقة غوبيكلي تيبه سليمة بعد الزلازل وفقاً لنتائج التحقيقات التي أكدت عدم وجود أي تحول في زاوية الأحجار المرصوفة على شكل حرف T".

يذكر أن فحص منطقة غوبكلي تيبيه البالغة من العمر 12.000 عاماً، والمدرجة في القائمة الدائمة للتراث الثقافي العالمي لليونسكو، جرى بواسطة طائرات بدون طيار ومتابعة فرق من الخبراء المختصين.