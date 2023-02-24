أحد الناجين من زلزال 1999 يبث الأمل في قلوب الناجين

بلفتة إنسانية مليئة بالمحبة والتعاطف قام رجل تركي فقد ساقيه بعد أن حوصر تحت الأنقاض لعدة أيام خلال زلزال عام 1999 في منطقة غولجوك في كوجالي، ببث جرعات من الأمل والدعم النفسي للناجين الذين فقدوا أطرافهم في الزلازل الأخيرة التي دمرت جنوب وجنوب شرق البلاد.

وبعد إتمام علاجه اتجه "أفق كوجاك" الذي تم إنقاذه بعد أن قضى 3 أيام تحت الحطام، للرياضة وتمسك بها كنافذة جديدة للحياة المتفائلة، وحطم الرقم القياسي للغوص الحر في العالم.

ويشارك كوجاك الذي يمارس رياضة التجديف أيضاً وتسلق الجبال، كما أنه يؤلف حالياً كتاباً عن حياته، في عمليات الإنقاذ والدعم النفسي من خلال مقابلة ضحايا الزلزال وأقاربهم ممن فقدوا أطرافهم بسبب الإنحصار تحت الأنقاض أو سقوط أجسام ثقيلة عليهم جراء الاهتزازات العنيفة.

وفي طريقه الذي قطعه بسيارته الخاصة، التقى كوجاك مع أكثر من 100 شخص وعائلاتهم في 5 ولايات بما في ذلك أنطاليا ومرسين وأضنة وأنقرة إيلازيغ.

وقام بزيارة ضحايا الزلزال الذين يخضعون للعلاج حالياً في مستشفيات مختلفة، ما حفزهم على مواجهة واقعهم الجديد بشجاعة من خلال مشاركتهم قصته الملهمة.

وحول تأثيره على الناجين من الزلازل الجديدة قال كوجاك: "إن رؤيتي بدون ساقين ومشيتي أمامهم باستخدام ساقيي الاصطناعية ومعرفة قصتي تحفزهم. وأسعى للتواصل مع كل من فقد أحد أطرافه" مضيفاً أنه سيبقى على اتصال مع الضحايا ويشارك تجاربه وإقناعه لهم بألا تمنعهم الإعاقة من تحقيق أشياء كثيرة في الحياة.

ولدى سؤاله عن مدى تقبل أن عملية التفاؤل والعودة للحياة صعبة وأن الضحايا يعانون بالفعل من "فترة حساسة من حياتهم"، أشار كوجاك إلى أن هذا الأمر "مختلف قليلاً" بحسب كل شخص ممن قابلهم.

وقال "إن وضع الشخص الذي سقط من مكان مرتفع مثلاً يمكن أن يرتبط ويتشابه مع وضع شخصٍ مرّ بنفس التجربة".

مضيفاً أنه من المؤكد أنه لا توجد سعادة في الألم، وأن الشخص الذي يبتسم في مثل هذه الأيام المؤلمة يسلط الضوء على مقدار تصميمه وقوة إرادته وتمسكه بالحياة.

وقال: "في الواقع، هذه هي السعادة الحقيقية بالنسبة لي".

وبمقارنة كارثة عام 1999 مع الزلازل الأخيرة، أوضح كوجاك: "هذا بالتأكيد لا يشبه زلزال 1999. هذه كارثة أكبر 10 مرات أو ربما 20 مرة".

واختتم كلامه بإعطاء الأمل للناجين من الزلازل الأخيرة، مؤكداً أن اختبارات الحياة القاسية لا تستمر لفترة طويلة.