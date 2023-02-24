رغم مرور الزلزال منها.. قرية "توكللي" التركية تقف شامخة في وجه الزلزال

رغم تضرر أجزاء كبيرة من ولاية قهرمان مرعش التركية بسبب كونها مركز الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير، إلا أن قرية "توكللي" صمدت في وجه الزلزال وتوابعه.

ومر صدع الزلزال عبر أراضي القرية وشوارعها، لكنها نجت رغم وقوعها في وسط الولاية.

وأظهرت صور، التقطتها وكالة الأناضول التركية عبر كاميرا "درون"، تصدعات أرضية تمتد لعدة كيلومترات في حقول وطرقات القرية، ورغم ذلك لم تتدمر بالقدر الذي حدث لمثيلاتها.

** قرية محظوظة

ويعتبر سكان "توكللي" محظوظين، لأن قريتهم شهدت أضراراً طفيفة مقارنة بالقرى الأخرى، إذ توفي شخص واحد، وتضرر 37 منزلاً من أصل 300 في القرية.

الأضرار التي شهدتها المنازل، أصابت بعض المباني المكونة من طابقين أو ثلاثة، فانهار بعضها وتعرض البعض الآخر لأضرار بالغة، فيما بقيت المنازل الأخرى دون أن يصيبها أي شيء.

ويعيش في القرية عدد أقل من السكان في فصل الشتاء، إذ يفضل معظم أهل القرية العيش هناك في الصيف.

والصدع المتكون في القرية، ناتج عن حركة "صدع شرق الأناضول"، الذي يبدأ من مدينة هاتاي وينتهي في مدينة موش مارا عبر قهرمان مرعش، ويمتد بين الصفيحتين الأناضولية والعربية، ويبلغ طوله 530 كيلومترا.

وتحيط بالصفيحة الأناضولية التي تضم معظم الأراضي التركية 3 خطوط زلزالية، الأول في الشمال عند نقاط التقائها مع الصفيحة الأوراسية، والثاني بالجنوب مع الصفيحة الإفريقية، والثالث بالشرق مع الصفيحة العربية.

** من حقل إلى تلة

وقبل يومين فقط من الزلزال، وبعدما عاش في العاصمة البريطانية لندن لمدة 35 عاما، عاد "حجي باليت" لزيارة عائلته في قرية "توكللي" وسط قهرمان مرعش، ليشهد معهم الكارثة.

وخلال الزلزال، توفي شقيق "باليت" وزوجة أخيه تحت أنقاض منزله الصيفي، المكون من ثلاثة طوابق.

ولا يزال "باليت"، البالغ من العمر 55 عاما، ينتظر إخراج ممتلكاته من تحت أنقاض المنزل، بما في ذلك جرار زراعي.

وقال باليت: "انهار طريق القرية، وتحول الحقل إلى تلة عقب الزلازل. نعيش الآن في خيمة وفرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)".

** عودة الحياة

تعرض منزل "ولي جيفتشي"، أحد سكان القرية، لأضرار جزئية، وينتظر مساعدة من الحكومة لإعادة بناء المنزل.

وقال جيفتشي، البالغ من العمر 59 عاما: "القرويون هم ضحايا الكوارث، كان الطقس شديد البرودة يوم الزلزال، وفي اليوم الثالث تم تزويدنا بالكهرباء".

وأضاف: "نعود ببطء إلى الحياة الطبيعية".

وأشار جيفتشي، إلى أنه وصل إلى القرية في اليوم التالي للزلزال، ولم يكن يتوقع أن يتدمر منزله بسبب الزلزال، لكن العكس ما حدث.

أما دوردو كويونلو (54 عاما)، أحد سكان "توكللي"، فقد كان موجودا في القرية يوم الزلزال.

وقال كويونلو: "دمرت منازل القرية بعد وقت قصير من بدء الزلزال، كانت السماء تمطر، وانقطعت الكهرباء".

وأضاف: "يمر خط الصدع على بعد 100 متر من منزلي، حدثت العديد من الزلازل مؤخرا، اعتقدنا أن الزلزال الأخير كان صغيرا، لكنه لم يكن كذلك".

ووفق بيانات نشرتها وكالة إدارة الكوارث التركية "آفاد"، فإن 7 آلاف و184 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش قبل أسبوعين.

وتضررت 11 ولاية تركية من الزلزال، هي قهرمان مرعش، وغازي عنتاب، وشانلي أورفة، وديار بكر، وأضنة، وأدي يامان، وعثمانية، وهطاي وكليس، وملاطية، وألازيغ.