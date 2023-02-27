المحميات الطبيعية وحدائق الحيوان تحفظ الأنواع المنقرضة في البرية

قد تتشبث بعض الأنواع المصنفة على أنها "منقرضة في البرية"، بالبقاء في حدائق الحيوان والمحميات الطبيعية في ظل برامج الحماية. ومع ذلك أظهر بحث جديد أن الأنواع المهددة بالإنقراض من المحتمل أن تقع في النسيان حيث يبقى مصيرها معلق بخيط رفيع.

وتواجه إعادة تشكيل مجموعات من كائن واحد في كثير من الأحيان، نفس التحديات التي دفعت هذه الأنواع إلى حافة الانقراض في المقام الأول، بما في ذلك الافتقار إلى التنوع الجيني. لكن الخبراء يقولون إنه بدون جهود حفظ الأنواع من الإنقراض، فإن فرص بقاء هذه الأنواع ستكون أقل.

ومنذ عام 1950، تم وضع ما يقرب من 100 نوع من الحيوانات والنباتات الطبيعية التي تأثرت بالصيد والتلوث وإزالة الغابات وأشكال الحياة الغازية وغيرها من دوافع الانقراض، في الرعاية الحرجة من قبل العلماء ودعاة الحفاظ على البيئة.

في حين أن فئة "منقرضة في البرية" لم تتم إضافتها إلى القائمة الحمراء المعيارية للأنواع المهددة بالانقراض حتى عام 1994، لكنها أصبحت اليوم مشمولة بالمصطلح.

ومن بين هذه الأنواع التي تتأرجح على الحافة، أعيد تقديم 12 نوعاً إلى البرية، وفقاً لزوج من الدراسات التي نُشرت الأسبوع الماضي في مجلتي Science and Diversity.

ومع ذلك، سلك 11 نوعاً آخر طريق الديناصورات والدودو وعشرات من أشجار جزر المحيط الهادئ، التي لن تزين أزهارها الكوكب مرة أخرى أبداً.

ووصل فقدان التنوع البيولوجي إلى أبعاد أزمة لم نشهدها منذ أن اصطدم كويكب ضال عملاق بالأرض قبل 66 مليون عام، ما أدى إلى القضاء على الديناصورات البرية وإنهاء العصر الطباشيري.

وكان هذا الحدث واحداً من خمسة أحداث انقراض جماعي على مدى نصف مليار سنة الماضية.

ويقول العلماء إن النشاط البشري دفع الأرض إلى المركز السادس، مع اختفاء الأنواع بمعدل 100 إلى 1000 مرة أسرع من المتوسط.

وقال الفريق الدولي المؤلف من 15 باحثاً إن "الفرص الحقيقية لمنع الانقراض وإعادة الأنواع المفقودة سابقاً إلى البرية تكثر ويجب علينا استغلالها".

قصص نجاح

أظهرت دراسة أخرى نُشرت الأسبوع الماضي في مجلة Current Biology بالنظر إلى حدث "الموت العظيم" الذي وقع قبل 252 مليون سنة والذي قضى على 95% من الحياة على الأرض، أن الفقدان المتسارع للأنواع يسبق الانهيار البيئي الأوسع.

وقال المؤلف الرئيسي يانجينغ هوانغ الباحث في جامعة الصين لعلوم الأرض: "في الوقت الحالي، ربما نفقد الأنواع بشكل أسرع من أي انقراض على الأرض في الماضي".

وأضاف: "لا يمكننا التنبؤ بنقطة التحول التي ستؤدي إلى انهيار كامل للأنظمة البيئية، ولكن هذا أمر لا مفر منه إذا لم نعكس فقدان التنوع البيولوجي".

وتشمل أحدث قصص نجاح الحفاظ على النوع وبعضها بطولي حقاً، البيسون الأوروبي الذي جاب أوروبا ذات مرة.

وبحلول العشرينات من القرن الماضي، تم تقليل أعداده إلى حد كبير بحيث تم تجميع العينات الباقية في حدائق الحيوان، وإطلاق برنامج تربية لهذا النوع المهدد في بولندا.

وبعد إعادة إدخاله إلى البرية عام 1952، ازدهرت المواشي ذات الأكتاف العريضة ولم تعد مهددة بالانقراض وفقاً للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، الذي يمثل حارساً على القائمة الحمراء.

كما تمكنت الذئاب الحمراء في أمريكا الشمالية والخيول البرية في آسيا الوسطى والمها العربي الذي يسكن الصحراء، من العودة بمساعدة يد البشر.

وكذلك الحال بالنسبة للسلحفاة البرية العملاقة، وموطنها الأصلي جزيرة إسبانولا في جزر غالاباغوس.

ولكن ماذا عن الفئة التي تم التغاضي عنها؟

تعد السلاحف العملاقة "بينتا" التي تعيش في جزيرة غالاباغوس، واحدة من 11 نوعاً منقرضاً في البرية وهي ليست محظوظةً جداً. فبعد أن عاشت لمدة نصف قرن بصفتها الناجية الوحيدة من نوعها، توفي ذكر يبلغ وزنه 75 كيلوغراماً يُعرف باسم لونسوم جورج عام 2012.

ومن بين الكائنات الأخرى التي لم تخرج من العناية المركزة طائر هاواي ذو الوجه الأسود، وهو طائر صغير دمرته ملاريا الطيور التي ينقلها البعوض شوهد آخر مرة عام 2004. وسمكة كاتارينا الصغيرة التي تعيش في المياه العذبة في المكسيك، والتي تم نقلها دون جدوى إلى الأسر عندما جفَّ موطنها الأصلي بسبب استخراج المياه الجوفية، وخمسة أنواع من الحلزون في جزر وقعت ضحية لمفترسٍ لاحم.

ومن المثير للدهشة أن الدراسات تظهر أن الأنواع التي تعيش فقط في البيئات الخاضعة للرقابة هي في طي النسيان.

وأشار الباحثون إلى أن "هذه فئة تم التغاضي عنها، وعلى الرغم من اعتبارها الأكثر عرضة للخطر، إلا أن الأنواع المنقرضة في البرية لا يتم تقييمها في إطار عملية القائمة الحمراء".

وأضافوا: "لقد تجاهلنا إلى حد كبير مدى وتنوع خطر الانقراض لمجموعة الأنواع التي يتحمل البشر المسؤولية الأكبر عنها".

ولم تستفد ما يقرب من نصف الأنواع الـ 84 التي تتمتع بهذه الحالة، من محاولات إعادة إدخالها في البرية. وعلاوة على ذلك فإن معظمها نباتات، ما يشير إلى وجود تحيز محتمل تجاه إعادة إدخال الحيوانات دون النباتات، والتي قد لا تكون مبررة علمياً بالكامل.

وفي أحدث مؤتمر عالمي للحفاظ على الأنواع المهددة بالإنقراض عام 2020، دعا الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة إلى إعادة إنشاء الأنواع المنقرضة في البرية بحلول عام 2030.