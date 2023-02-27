المزيد من حاويات السكن المؤقت تتدفق إلى جنوب شرق تركيا

يستمر إنتاج حاويات السكن المؤقت للعديد من الناجين من الزلزال في المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا من قبل العديد من البلديات التي قامت بتسليم وإنشاء الحاويات الأولى في قهرمان مرعش وهطاي. وفي الوقت نفسه، تتواصل أعمال إزالة الأنقاض من عشرات الآلاف من المباني المدمرة.

ووفقاً لبيان مكتوب صادر عن بلدية مدينة قيصري يوم الأحد، فإن "سوق الحاويات" سيعيد الحياة التجارية إلى طبيعتها في منطقة البستان في قهرمان مرعش بنسبة 90%.

وصرح ممدوح بويوك كيليج، رئيس بلدية قيصري أنه تم بذل جهد غير عادي لبناء 90 حاوية في السوق من خلال 150 عاملاً و 15 آلة بناء على مساحة 5000 متر مربع.

وأكد بويوك كيليج أن السوق يضم جزءاً مغلقاً لوضع الحاويات في مرحلة الانتهاء، وذكر أن السوق سيبدأ العمل في غضون 72 ساعة بعد الأعمال النهائية، وقال إن جهودهم تتواصل ليل نهار لإعادة الحياة في منطقة الزلزال إلى طبيعتها.

وأضاف: "تواصل فرقنا العمل منذ ثلاثة أيام ليلاً ونهاراً، للانتهاء من سوق الحاويات في أقرب وقت ممكن. وسيواصل فريقنا الذي يعمل في هذا المكان الذي اكتمل بنسبة 90%، العمل لتسليم المشروع خلال 72 ساعة القادمة".

وأكد بويوك كيليج أنه عند اكتمال سوق الحاويات الذي سيكون الأول في منطقة الكارثة، سيتم القضاء على نقص حيوي كبير من خلال مرافق السوق الاجتماعية.

وفي الوقت نفسه، تشارف مدينة مؤقتة على الانتهاء بسعة 350 حاوية على أرض مساحتها 30 فداناً في هطاي، تقوم لشركة إيغة المشغلة لمطار إسطنبول ببنائها.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة نهاية الأسبوع الماضي، فإن العمل على مداواة الجروح في هطاي بعد الزلازل التي أطلق عليها اسم "كارثة القرن" تتواصل بسرعة. في الوقت نفسه، ستكون مدينة الحاويات المقرر افتتاحها في بداية شهر مارس/آذار موطناً لـ 350 عائلة.

كما تم إرسال حوالي 20 حاوية على الطريق في وقت متأخر من يوم الأحد من بلدية قونية والتي سيتم إنشاؤها في منطقة أنطاكيا في هطاي، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرراً بعد زلزال 6 فبراير/شباط.

هذا وقد أعلن مكتب والي هطاي أنه سيتم إزالة حطام 173 مبنى اعتباراً من يوم الاثنين، وبدأت الأعمال الأولى لترحيل الركام في الصباح الباكر.

ومما جاء في البيان: "سيتمكن سكان المبنى من مرافقة أعمال إزالة الأنقاض إذا رغبوا في ذلك. وسيتم نشر القائمة المحدثة للمباني المتعلقة بأعمال إزالة الأنقاض التي سيتم تنفيذها في الأيام المقبلة على الموقع الإلكتروني لولايتنا".

وفي غضون ذلك، يتطلع سكان المنطقة إلى التطبيع بعد الزلازل، حيث أفاد أصحاب عدد قليل من الشركات المحلية في قهرمان مرعش، بموافقتهم وقام البعض بفتح أفرانهم والمتاجر التي تبيع الأطعمة المحلية.

وفي الوقت نفسه، قام مدرسان يعملان في منطقة صمنداغ/هطاي بتحويل إحدى الحاويات إلى فصل دراسي وبدأا في تعليم الطلاب الذين يستعدون لامتحان الالتحاق بالمدرسة الثانوية.

وفي صف الدراسة في الحاوية حيث يقوم 8 معلمين بالتدريس، يبذل العديد من الطلاب جهداً استثنائياً لاجتياز الاختبار. وقالت سيبال غوموش التي أسست الفصل الدراسي في الحاوية مع زوجها إرهان غوموش، "يظهر الخوف في عيون الأولاد، لكن هناك أيضاً أمل كبير. وعندما تنظر إلى أعينهم فإنك تنسى كل شيء".