المستشفى الميداني الإندونيسي يقدم خدمات العلاج للآلاف في المناطق التركية المنكوبة

أعلنت سفارة أندونيسيا في تركيا يوم الاثنين أن المستشفى الميداني الذي أنشأه الفريق الطبي الإندونيسي للطوارئ قدم خدماته لأكثر من 2000 مريض في ولاية هطاي التركية منذ وصوله في 15 فبراير/شباط بعد الزلازل المدمرة.

وقد توافد المرضى من جميع أنحاء منطقة الحسّا بالولاية المنكوبة على المستشفى الميداني لتلقي العلاج، إذ تقدر سعة المرفق المسمى Ina-EMT بحوالي 150 شخصاً يومياً، ويخدم حالياً حوالي 200 مريض يومياً.

وتحشد المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمتطوعون في جميع أنحاء العالم بما في ذلك إندونيسيا، جهودها دون توقف لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة للإسراع في التئام الجروح في 11 مدينة تركية تضررت من الهزات الأرضية التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة منذ 6 فبراير/شباط، حيث قتل في الكارثة أكثر من 44 ألف شخص وأصيب ما لا يقل عن 108 آلاف آخرين.

وقالت الدكتورة كورونا رينتاوان نائبة رئيس الطاقم الطبي: "حوالي 70% من المرضى يأتون إلى Ina-EMT بشكاوى من مشاكل في الجهاز التنفسي. ربما بسبب الطقس وظروف المأوى والغبار الناتج عن عملية تفتيت الحطام التي لا تزال جارية".

وبالرغم من وجود جدول زمني رسمي للممارسة العملية، إلا أن المستشفى يقبل أي شخص يزوره خارج الوقت المحدد، ما يتيح تقديم الخدمات الصحية للمرضى القادمين من مواقع بعيدة، أو القادمين بحالات طارئة طيلة ساعات اليوم.

ومن المقرر أن ينهي ضباط وأطباء Ina-EMT مهمتهم الطبية الطارئة رسمياً في 27 فبراير/شباط 2023، لكن الطاقم سيقوم بنقل إدارة المستشفى إلى السلطات التركية.

وفيما يتعلق بمهمة الطاقم الأندونيسي قال لالو محمد إقبال سفير البلاد في تركيا: "سيتم التبرع بجميع المستشفيات الميدانية لوزارة الصحة التركية التي ستواصل العمليات مع الضباط والأطباء الأتراك للأشهر الثلاثة المقبلة".

وأوضح إقبال "تم تسجيل كافة البيانات وسيضيفون سيارات الإسعاف والمعدات الطبية اللازمة".

ويتكون مجمع المستشفى الميداني الإندونيسي الذي سيتم تسليمه للوزارة التركية من 18 خيمة خدمة، بالإضافة إلى 11 خيمة دعم كبيرة.

ويعتبر مستشفى Ina-EMT في الحسّا أحد المستشفيات التسعة الأجنبية العاملة في هطاي التي تلقت بعضاً من أشد الأضرار في الهزات الأرضية.

وتشتهر مشافي Ina-EMT في أندونيسيا ليس فقط بالمجموعة الواسعة من الخدمات التي تقدمها، مثل علاجات الصحة العقلية والدعم اللوجستي الفردي من الوكالة الوطنية الإندونيسية لمكافحة الكوارث، ولكن أيضاً بسبب خدمتها الودية التي أشادت السفارة بها.

وقدمت إندونيسيا الدعم إلى تركيا بعد الكارثة، ونشرت أكبر مهمة إنسانية لها في تاريخها، حيث ضمت بعثتها إلى تركيا أكثر من 250 فرداً و5 رحلات جوية إنسانية وأكثر من 110 أطنان من السلع الإنسانية و50 حاوية من الإمدادات الغذائية الفورية، إضافةً لمستشفى ميداني واحد، ومطبخين مشتركين يعملان على مدار 24 ساعة في اليوم.