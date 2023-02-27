بيطريون أتراك يجرون ولادة قيصرية لقطة أُنقذت من الزلزال

بعد إنقاذ قطة من تحت الأنقاض في منطقة نورداغي في غازي عنتاب قام البيطريون بتوليدها وإسعاف قططها الصغيرة بعد أن أجروا لها عملية قيصرية طارئة في حديقة حيوان غازي عنتاب.

وخلال جهود البحث والإنقاذ، انتشلت فرق هيئة إدارة الكوارث والطوارئ قطة من تحت الأنقاض في اليوم الحادي عشر بعد الزلزال، وعند إدراك أن القطة كانت في انتظار مواليدها الصغار، أبلغت الفرق حديقة حيوان غازي عنتاب.

وأنجبت القطة 3 مواليد بعد أن أجرى الفريق الطبي عملية قيصرية لها، بمشاركة رئيس قسم حماية الحياة الطبيعية في بلدية غازي عنتاب جلال أوزسير.

وحول الإجراءات المتخذة لحماية الحيوانات الأهلية في منطقة الزلزال، قالت بيرنا ساريجيك مديرة إدارة الشؤون البيطرية في إدارة حماية الحياة الطبيعية في غازي عنتاب، إنه منذ اليوم الأول للزلزال، اتخذت جميع وحدات بلدية العاصمة إجراءات لإنقاذ الحيوانات وتزويدها بالعلاج المناسب.

وأوضحت ساريجيك أنه لم يكن هناك أي ضرر في ملاجئ الحيوانات الخاصة بهم، وقالت: "بعد أن أدركنا أن ملجأنا آمن فكرنا في ما يمكننا فعله للولايات المجاورة. ولم نتمكن من التواصل عبر الهاتف لذلك أرسلنا إلى نورداغي وإصلاحية والبلدات المحيطة بها فريقاً من 65 شخصاً، منهم 8 من الأطباء البيطريين، ولم يكن هناك أفراد في ملجأ قهرمان مرعش".

وقالت "أولاً، قمنا بإطعام الحيوانات وتنظيفها هناك وفي هطاي. وأرسلنا الطعام إلى الملجأ في شانلي أورفا. ومنذ ذلك الحين نحاول المساعدة في كل مكان، سواء في المركز أو في الولايات أو البلدات المجاورة".

وختمت سارجيك: "عندما دخلت القطة في المخاض كانت محاصرة تحت الأنقاض. وعثر عليها فريق إدارة الكوارث والطوارئ واتصلوا بنا. وعلى الفور أجرينا لها عملية قيصرية. ولسوء الحظ، ماتت قطة صغيرة واحدة، لكننا أنقذنا الأم مع القطط الثلاثة الأخرى. وتتم حالياً معالجتها بالمصل، وهي تتلقى العلاج في العناية المركزة مع صغارها. نعتقد أنها ستكون بخير في غضون 15 يوماً".