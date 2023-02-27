شقيقان سوريان بولاية ماردين التركية يتبرعان بثمن تصليح دراجتهما لمتضرري الزلزال

تبرع شقيقان سوريا يعيشان في تركيا بالنقود التي جمعاها لتصليح دراجتهما الهوائية لصالح المتضررين من كارثة الزلزال.

ويقيم الأخوان أياز (10 أعوام) وسيفان إبراهيم (14 عاما) في قضاء ميديات في ولاية ماردين جنوب شرقي تركيا.

وسلم الشقيقان 30 ليرة تركية (الدولار يعادل نحو 19 ليرة) كانا جمعاها في حصالتهما لتصليح دراجتهما، إلى فرق بلدية ميديات.

كما سلما بطانية ولحافا من أجل إرسالهما إلى المتضررين من الزلزال.

وفي تصريح صحفي، ثمّن خليل بولات المسؤول في بلدية ميديات المساعدات التي قدمها الشقيقان السوريان.

ولفت إلى أن أياز تبرع بالثلاثين ليرة التي جمعها في حصالته رغم أن ذلك يعني تأجيل تصليح دراجته الهوائية.

كما أشار إلى أن أياز كتب رسالة مفعمة بالمشاعر الانسانية على البطانية، إذ أعرب عن تمنياته بحصول من يستخدمها على منزل دافئ مثل دفئها.

وفي 6 فبراير ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.