"إقضِ رمضانك في إسطنبول".. شعار حملة الخطوط الجوية التركية لإنعاش السياحة في الشهر الفضيل

في سعيها لإنعاش السياحة التي عانت من الركود جراء الزلزالين الكبيرين اللذين ضربا جنوبي البلاد، أطلقت شركة الخطوط الجوية التركية حملةً جديدةً تحت شعار "إقضِ رمضانك في إسطنبول".

ووفقاً لأحمد بولات رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية، فتهدف المبادرة الجديدة إلى جذب المسلمين من دول الشرق الأقصى إلى إسطنبول، من خلال برنامج "اقضِ رمضانك في إسطنبول".

وخلال تقديم المزيد من التفاصيل حول المبادرة، أكد بولات أن الخطوط الجوية التركية عرضت بالفعل مشاريع جديدة مع خطط ٍلإطلاق برنامج الحزمة الرمضانية، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل في كلٍ من هونغ كونغ والفلبين وإندونيسيا.

وأعرب بولات عن تفاؤله بأن هذا البرنامج سيكون ذو أهمية كبيرة للمسلمين الماليزيين والإندونيسيين، متوقعاً أن يحقق نجاحاً باهراً.

وأضاف أن شركة الخطوط الجوية التركية تمثل الآن الناقل الشبكي الذي وفر أكبر عدد مقاعد دولية في العالم، عام 2022.

وكشف أن الناقلة الوطنية حققت نجاحاً قياسياً عن طريق ربط العالم برحلات إلى 342 وجهة في 129 دولة، باستخدام أسطول حديث من 400 طائرة.

وذكر بولات أيضاً أن شركة الطيران قد أضافت 8 وجهات أخرى عام 2022، بما في ذلك سياتل/الولايات المتحدة الأميركية وسيبو/الفليبين وبرغامو/إيطاليا، وبذلك يصل إجمالي عدد الخطوط الدولية إلى 289. وعلاوةً على ذلك، فإن مطار ريزة-أرتفين الذي افتتح حديثاً في منطقة البحر الأسود شمال تركيا، يخدم الآن 53 خطاً محلياً.

ويضم أسطول الخطوط الجوية التركية 267 طائرة ضيقة الطراز و 11 عريضة البدن و 22 طائرة شحن، وجميعها من أحدث الطائرات في العالم.

وأشار بولات كذلك إلى زيادة إيرادات الخطوط الجوية التركية بنسبة 28% مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 14.3 مليار دولار بالتزامن مع زيادة كبيرة في عائدات الشحن بنسبة 121% بإجمالي بلغ 3.7 مليار دولار.

هذا وقد حقق إجمالي إيرادات الخطوط الجوية التركية عام 2022، ارتفاعاً تاريخياً قدره 18.4 مليار دولار أمريكي.

وبالرغم من ضغوط التكلفة المتزايدة بسبب ارتفاع أسعار النفط والتضخم العالمي، فقد حققت الخطوط الجوية التركية أرباحاً تشغيلية تقدر بنحو 2.8 مليار دولار. وبعد تضمين الأنشطة الاستثمارية والتمويلية، تم تسجيل صافي ربح الشركة لعام 2022 عند 2.7 مليار دولار.

كما حققت شركة النقل إنجازات مالية مذهلة عام 2022، بما في ذلك الأرباح المحتسبة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك، والتي بلغت حوالي 5.4 مليار دولار، ما يدل على إمكانات الشركة الكبيرة في توليد النقد. كذلك، فإن هامش تلك الأرباح البالغ 29% يفوق هامش أرباح نظيراتها.

وبالنظر لكل ما سبق فقد أصبحت الخطوط الجوية التركية أيضاً شركة الطيران الأكثر قيمة في العالم، حيث بلغت قيمتها السوقية 10.4 مليار دولار أمريكي، ما يدل على زيادة قدرها 400% من حيث القيمة الدولارية عن العام السابق. ودفع هذا الإنجاز المميز شركة الطيران لتصبح عاشر أكبر شركة طيران على مستوى العالم.

ومنذ بداية عام 2022، شهدت الخطوط الجوية التركية نمواً استثنائياً بنسبة 617%، محتلةً بذلك المركز الأول في مؤشر بورصة إسطنبول BIST-100.

وأكد بولات على تصميمه على مواصلة نجاح الخطوط الجوية التركية في عام 2023، قائلاً إن الشركة تعمل بلا كلل لتكرار إنجازات العام السابق.

ولتحقيق ذلك، تقوم شركة الطيران بإعادة هيكلة مؤسساتها لإدارة الطلبات المتزايدة والمتنوعة بشكل أفضل وتطوير منتجات جديدة وتوسيع سوقها واستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة.