إيرانيون يتدفقون إلى تركيا للاحتفال بعيد النيروز

يصادف اليوم 21 مارس عيد النيروز، بداية الربيع في آسيا الوسطى وبعض دول الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يصل أكثر من 1400 سائح إيراني إلى ولاية مرمريس التركية الواقعة على البحر المتوسط للمشاركة لمدة 10 أيام في الاحتفالات.

وتكمل الولاية استعداداتها للترحيب بالضيوف، مع طاولات خاصة تحتوي على كوكتيلات الفواكه غير الكحولية والحلويات.

من جانبه قال السائح الأذربيجاني شاهيندي شيكر، الذي جاء إلى مرمريس: "أنا سعيد جداً لوجودي هنا، تتمتع المدينة بإطلالة رائعة وطقس رائع مما يجعلها مكاناً مثالياً لقضاء العطلات".

وأوضحت السائحة نهسى بيات: "اعتدنا الاحتفال بعيد النيروز مع عائلاتنا كل عام، هذه المرة خططنا للاحتفال بها في مرمريس لأنها عطلة ثمينة للغاية بالنسبة لنا".

وذكر دي جي علي من إيران الذي جاء فقط لحضور الاحتفالات أنه جاء لعزف الموسيقى الشعبية الإيرانية خلال الاحتفالات، مضيفاً: "نرحب بجميع الإيرانيين في مرمريس وتركيا".

وقال مدير الفندق، تورغوت تورونوغولاري: "موسمنا هذا العام أفضل نسبيًا من العام السابق لأن مرمريس مطلوبة ونتوقع المزيد من الضيوف من إيران".